Можно освободить до нескольких гигабайт с каждого снимка.

В прошлом году разработчики эмулятора игровой консоли Sony PlayStation 3 (PS3) с открытым исходным кодом RPCS3 объявили о внедрении сохранений-снимков (Save State) — функция позволяет пользователям сохранять игры, делать что-то наподобие снимка их состояния, возобновляя игровой процесс позже. Теперь с обновлением v0.0.29-15753 эмулятор поддерживает сжатие снимков, сообщает OC3D, в некоторых случаях это позволяет значительно сократить занимаемое снимками пространство на диске — до нескольких гигабайт.

Работа над RPCS3 продолжается, на момент написания эмулятор может запускать все игры для PS3, но ещё не все удастся пройти до конца: из 3646 игр в 1055 проектах есть проблемы, препятствующие прохождению, а в 100 играх пока нельзя продвинуться дальше начального меню. Тем не менее, проблемы продолжают решать, попутно повышая производительность, снижая требования к оборудованию и внедряя новые функции.