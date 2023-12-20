Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Khronos выпусткает расширение Vulkan Video для кодирования H264/265, у NVIDIA готов бета драйвер
Теперь в Vulkan 1.3.274 реализована поддержка кодирования и декодирования H264/265.

реклама

Michael Dziedzic, Unsplash

Консорциум Khronos Group объявил о завершении разработки и доступности расширения Vulkan Video с поддержкой кодирования форматов H.264 и H.265, теперь в версии Vulkan 1.3.274 реализована поддержка и их кодирования, и декодирования, сообщает VideoCardz. Среди положительных моментов этого события специалисты отмечают появление у разработчиков игр возможности отказаться от сторонних библиотек для кодирования видео, причём в Khronos Group идёт работа и над реализацией поддержки современного формата AV1, аналогично, как кодирования, так и декодирования.

Расширение Vulkan Video от Khronos Group является стандартизированным, малозатратным, бесшовным и легко управляемым способом создания видео H.265 и H.264 с аппаратным ускорением на новейших графических ускорителях, пишет Khronos Group в своём блоге. Возможности применения охватывают множество сценариев, от потоковой передачи до организации масштабных серверных систем транскодирования.

реклама

NVIDIA первая и пока единственная из компаний, которая выпустила драйвер с поддержкой новых возможностей для платформ Windows и Linux, правда не финальную, а бета-версию. Загрузить бета-драйвер NVIDIA можно на сайте компании.

Источники
Khronos Group
VideoCardz
Wccftech
#vulkan #khronos group
Источник: khronos.org
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD прекратила поддержку графических процессоров Vega и Polaris в драйверах Vulkan для Linux
Godot Engine 4.0: Почему я решил приостановить разработку ChimbaBench Vulkan
AMD Radeon RX 7900M опережает RTX 4090 в Vulkan в тесте Geekbench 6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
+
Новый судоходный маршрут соединит Китай и Россию через Казахстан
6
Покупатель автомобилей обманом заставил чат-бота Chevy AI "продать" Tahoe за 1 доллар
+
Россия национализировала крупный, стратегически важный Соликамский магниевый завод
5
Ракета Джеффа Безоса New Shepard не смогла взлететь из-за системной проблемы
7
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
19
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
1
Volkswagen рассматривает перенос заводов за пределы Европы
3
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
2
Компания Qualcomm представила свой новый процессор Snapdragon X Elite
+
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
+
Истребитель шестого поколения Tempest будет производиться тремя странами
1
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
3
Google бесплатно превращает Mac и ПК в Chromebook
3
Швеция и Дания отправят на Украину современные БМП CV90 на сумму свыше $263 млн
5
Спикер ВВС ВСУ признал бесполезность F-16 в борьбе с баллистическими ракетами
2
Sony официально запретила продавать диски для приставок PlayStation – чем это грозит геймерам
8
Контакты в Google теперь умеют показывать текущее местоположение других пользователей
3
Steam отказывается от поддержки Windows 7 – в чём причина, и почему геймерам не дали права выбора
6

Популярные статьи

Стартап FLF разогнал термоядерный снаряд до 20 Махов и планирует довести эту величину до 180 Махов
3
На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
5
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
32
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
69
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
14
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Что представляет собой ДНК и как она функционирует
2
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
7
The Day Before - история обмана
1
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1

Сейчас обсуждают

Блейд
18:50
Да уже все хохлов слили в унитаз.
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Кукурузка
18:48
Ну евреи это наверно самые первые террористы на планете Земля.
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
no_fate
18:48
Если писать нормальный код, хватило бы и пары ГБ. Но софтоклепатели и производители железа в одной лодке. М тем и другим нужно постоянно создавать и впаривать говно.
Сколько ОЗУ должно быть в смартфоне – согласно тестам, 8 Гб уже мало, а 16 Гб в самый раз
Блейд
18:47
Это нормально. Он еврей - террорист , что делают с террористами ? . уничтожают. Евреи уже показали кто они на самом деле в Газе. ⚡️На севере Йемена идет всеобщая мобилизация для отправки бойцов в сек...
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Кукурузка
18:45
ты его уже наверно в сотый раз смотришь, я две недели назад все серии посмотрел, кроме последней
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Кукурузка
18:44
жирная свинота трусикёр слилась при этом обосрамшись кака всегда
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Алексей Васильев
18:43
Я вот взял на алике b550m gigabyte aurus elit v3 а там 2 слот nvme x2 шину хавает, вместо x4. И места нет для отдельной звуковухи asus honar.. походу придется во второй pcie 16 звуковуху ставить, хз т...
B650 становится самым популярным чипсетом AMD, обогнав B550 и A520
Кукурузка
18:41
далбаеб, в году 365 дней
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Блейд
18:41
Какая жирная свинья, точно украинец
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Юрий Кудрявцев
18:40
Нормальный взлетно-посадочный орбитальный комплекс для выхода на околоземную орбиту, если кого-то не устраивает термин "ракета". Ракетами, в принципе воюют, а эта просто собралась улететь, а потом вер...
Ракета Джеффа Безоса New Shepard не смогла взлететь из-за системной проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем