Теперь в Vulkan 1.3.274 реализована поддержка кодирования и декодирования H264/265.

Michael Dziedzic, Unsplash

Консорциум Khronos Group объявил о завершении разработки и доступности расширения Vulkan Video с поддержкой кодирования форматов H.264 и H.265, теперь в версии Vulkan 1.3.274 реализована поддержка и их кодирования, и декодирования, сообщает VideoCardz. Среди положительных моментов этого события специалисты отмечают появление у разработчиков игр возможности отказаться от сторонних библиотек для кодирования видео, причём в Khronos Group идёт работа и над реализацией поддержки современного формата AV1, аналогично, как кодирования, так и декодирования.

Расширение Vulkan Video от Khronos Group является стандартизированным, малозатратным, бесшовным и легко управляемым способом создания видео H.265 и H.264 с аппаратным ускорением на новейших графических ускорителях, пишет Khronos Group в своём блоге. Возможности применения охватывают множество сценариев, от потоковой передачи до организации масштабных серверных систем транскодирования.

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NVIDIA первая и пока единственная из компаний, которая выпустила драйвер с поддержкой новых возможностей для платформ Windows и Linux, правда не финальную, а бета-версию. Загрузить бета-драйвер NVIDIA можно на сайте компании.