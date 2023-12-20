Компания отмечает 20 лет работы в Китае.

Праздничная версия видеокарты GALAX GeForce RTX 4070 20th Anniversary (кит. 20周年), выпущенная в Китае по случаю 20 лет работы компании в этом регионе, появилась в продаже на торговой площадке JD.com, сообщает VideoCardz.

Характеристики модели достаточно подробно были описаны в предыдущей новости, но стоит напомнить, что версия 20th Anniversary отличается не только необычным дизайном с расположенными по разные стороны вентиляторами и скрытым подключением питания, но и наличием ретаймера HDMI, что позволяет передавать видеосигнал по куда более длинным кабелям. Во сколько обойдётся специальное издание покупателю?

реклама

На старте продаж видеокарта стоит 5999 юаней — это со скидкой. Без скидки видеокарта обойдётся в 6599 юаней. Рекомендованная цена GeForce RTX 4070 в Китае составляет 4799 юаней. Прибавка к цене от 25 до 37% ощутима, однако эта лимитированная версия не просто видеокарта из рядовой линейки, а предмет коллекционирования, да ещё и с полезными доработками.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Первой праздничной моделью 20th Anniversary от GALAX была RTX 4090, но теперь поставки этой модели в Китай попали под запрет. По слухам, до конца года появится RTX 4090 D, вписывающаяся в новые экспортные ограничения.