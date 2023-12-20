Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Стала известна цена на юбилейную версию GeForce RTX 4070 от GALAX
Компания отмечает 20 лет работы в Китае.

реклама

Праздничная версия видеокарты GALAX GeForce RTX 4070 20th Anniversary (кит. 20周年), выпущенная в Китае по случаю 20 лет работы компании в этом регионе, появилась в продаже на торговой площадке JD.com, сообщает VideoCardz.

Источник: GALAX

Характеристики модели достаточно подробно были описаны в предыдущей новости, но стоит напомнить, что версия 20th Anniversary отличается не только необычным дизайном с расположенными по разные стороны вентиляторами и скрытым подключением питания, но и наличием ретаймера HDMI, что позволяет передавать видеосигнал по куда более длинным кабелям. Во сколько обойдётся специальное издание покупателю?

Источник: JD.com и VideoCardz

реклама

На старте продаж видеокарта стоит 5999 юаней — это со скидкой. Без скидки видеокарта обойдётся в 6599 юаней. Рекомендованная цена GeForce RTX 4070 в Китае составляет 4799 юаней. Прибавка к цене от 25 до 37% ощутима, однако эта лимитированная версия не просто видеокарта из рядовой линейки, а предмет коллекционирования, да ещё и с полезными доработками.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Первой праздничной моделью 20th Anniversary от GALAX была RTX 4090, но теперь поставки этой модели в Китай попали под запрет. По слухам, до конца года появится RTX 4090 D, вписывающаяся в новые экспортные ограничения.

Источники
JD.com
VideoCardz
#видеокарты #galax
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
Видеокарты RTX 5000 появятся на полках уже через год
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
52
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Японская корпорация Toshiba завершает свою историю на Токийской фондовой бирже
5
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
Google получила 4,6 миллиарда рублей штрафа за повторный отказ удалить запрещённую в России информацию
2
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
9
Galaxy A52 5G получит обновление One UI 6 на Android 14
+
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
1
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
В следующем году ВКС России получат два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
2
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1
Politico: Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы
1
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
Volkswagen отказывается от сенсорных экранов и возвращает настоящие кнопки
3
Tyde Open: крупнейшая в мире моторная яхта на подводных крыльях будет спущена на воду в 2024 году
3
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
11
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
5
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
9
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
33
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
8
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
16
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
28

Сейчас обсуждают

Блейд
17:29
Тогда надо покупать NVIDIA, ни в чём себе не отказывай, захотел картиночки по генерировал, захотел ещё что-нибудь поделать
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Kira625
17:26
А выходят из строя исключительно кабели CableMod или проблема всё таки захватывает в целом разъём 12VHPWR? Действительно, и причём здесь сам разъём? И причём тут Нвидия, может кто ещё этот разъём испо...
CableMod отзывает угловые 12VHPWR адаптеры v1.0/1.1, владельцам нужно прекратить их использование
Сергей Ащев
17:26
Как одалели с писькомерством. 4090, 5090, 6090, а что мешает сразу сделать 906090 с шиной 500000 бит, 10 эксабайт памяти ? Может тогда алкаш- куртка успокоится купит себе наконец на Алике новую алкоку...
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
gotreksson
17:24
Ну вообще-то основной посыл: отсутствие выбора.
Канада потребует, чтобы все новые автомобили были с нулевым уровнем выбросов к 2035 году
Подарочек
17:22
А если комплекс полноценности, тогда что надо покупать?
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Sasha Bugai
17:20
Мауса погубила его медлительность и гегантизм
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
Блейд
17:20
AMD - это кал, все нормальные пацаны покупают nVidia. Если у тебя комплекс неполноценности, тогда AMD надо покупать, кстати хорошая перепись
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Sasha Bugai
17:19
Из за веса., во всей его комплектации этот ис7 весил почти 100тонн что очень много, мосты попросту не выдержали бы такой нагрузки..!
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
Виктор Чернецов
17:16
У пиндосни нет и пятого поколения. Фу 35 говнище.
В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
Midnight Sun
17:15
Киевское метро успешно декоммунизируется
Обороноспособность ВСУ под угрозой из-за аварийного моста на «красной» ветке киевского метрополитена
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем