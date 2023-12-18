По слухам, это специальная, урезанная версия, соответствующая новым экспортным ограничениям США.

Игровой флагман NVIDIA GeForce RTX 4090 попал под очередные экспортные ограничения США, о чём сообщалось ранее. В частности, видеокарта не может поставляться в Китай, однако компьютерный рынок поднебесной, скорее всего, не останется без флагманского ускорителя. По данным инсайдеров, NVIDIA готовит для Китая видеокарту RTX 4090 с индексом D, что может расшифровываться как Dragon, возможно, в честь символа 2024 года.

Графический процессор GeForce RTX 4090 D должны урезать, чтобы видеокарта по вычислительной производительности не попадала под новые ограничения. Считалось, что модель появится только в следующем году, но, похоже, NVIDIA может поторопиться. По информации китайского ресурса EXPreview, RTX 4090 D выпустят 28 декабря, сообщает Wccftech.

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Несмотря на то, что до предполагаемого выпуска GeForce RTX 4090 D остаётся не так много времени, подробные характеристики остаются неизвестными. Сообщалось, что модели немного увеличат базовую частоту, оставив Boost на прежнем уровне, заблокируют разгон и максимальное энергопотребление, которое не должно превышать 425 Вт. Таким образом, понижать вычислительную производительность остаётся только за счёт уменьшения количества функциональны блоков. Сохранит ли видеокарта 24 ГБ видеопамяти? Скорее всего, но точно неизвестно. Цена останется прежней, рекомендованная в Китае — 12999 юаней.