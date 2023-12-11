Три вентилятора, скрытое подключение питания.

GALAX продолжает праздновать своё 20-летие в Китае и выпускать компьютерные компоненты, приуроченные к этому событию. На днях была представлена новая видеокарта, вслед за GeForce RTX 4090 20th Anniversary (кит. 20周年) появилась праздничная RTX 4070, сообщает VideoCardz. Похоже, что основная идея дизайна и некоторые уникальные возможности в RTX 4070 20th Anniversary сохранены.

Во-первых, видеокарта получила систему охлаждения с тремя вентиляторами, один из которых располагается на обратной стороне, во-вторых, реализовано скрытое подключение кабеля питания, в-третьих, на карте должен присутствовать HDMI ретаймер, позволяющий использовать более длинные кабели. В отличие от флагмана, RTX 4070 20th Anniversary занимает только два слота расширения — толщина видеокарты 45 мм, длина 344 мм и высота 152,3 мм.

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GALAX предусмотрела двойной BIOS с режимами производительность P и тишина S. В режиме производительность карта настроена на работу с энергопотреблением до 215 Вт и повышением частоты до 2610 МГц. В режиме с упором на тишину эти параметры 200 Вт и 2475 МГц соответственно. Другие основные спецификации GeForce RTX 4070: 5888 CUDA ядер, 12 ГБ GDDR6X памяти со 192-битной шиной и чипами 21 Гбит/с. Дополнительное питание реализовано через один 8-контактный разъём.