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2024 год и далее — Intel пока не называет точные сроки выпуска графики Battlemage
Слайды из недавней презентации процессоров Core Ultra пока не дают однозначный ответ на вопрос о сроках выхода следующего поколения графики Intel.

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В прошлом году Intel представила свои первые игровые и профессиональные дискретные графические ускорители на базе архитектуры Xe-HPG, а 14 декабря этого года были представлены процессоры Meteor Lake с интегрированной графикой Xe-LPG. Вся графика на базе архитектуры Xe первого поколения относится к семейству под названием Alchemist, второе поколение Xe2 станет основой графических процессоров для видеокарт следующего семейства Battlemage. Когда их ждать?

Источник: Intel / 4Gamer

Intel не называет точные сроки появления первых видеокарт Battlemage, ожидалось, что они появятся в 2024 году, но обновлённый план компании допускает, что это может произойти и позже. Обновлённый план Intel был представлен на презентации процессоров Core Ultra в Японии, сообщает Wccftech со ссылкой на ресурс 4Gamer. Один из слайдов показывает решения, которые компания представила с 2023 года, в частности, процессоры Core Ultra. Следующие на очереди: новая интегрированная и дискретная графика, причём по изображению дискретного чипа становится явно понятно, что речь идёт о Battlemage. Временная шкала в нижней части указывает на 2024 год, но есть нюанс, перевод надписи: «2024 год и далее».

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Таким образом, Intel оставляет себе широкое пространство для манёвра, если с новой графикой что-то пойдёт не так. Остаётся надеяться, что инженерам Intel удастся избежать проблем и компания продолжит укреплять позиции на рынке дискретной графики, предлагая альтернативу решениям AMD и NVIDIA. Ранее представители графического подразделения Intel отмечали, что работа над вторым поколением графики продвигается лучше, чем над первым.

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По слухам, графика Xe2 (Battlemage) всё-таки запланирована на 2024 год — это как интегрированные LPG решения для мобильных процессоров Intel Lunar Lake, так и дискретные HPG. Что касается настольных процессоров Arrow Lake, они могут получить доработанную версию графики Alchemist с блоками XMX и другими улучшениями, которые в текущей реализации LPG, представленной в Meteor Lake, отсутствуют.

Источники
Wccftech
4Gamer
#intel #видеокарты
Источник: 4gamer.net
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