Слайды из недавней презентации процессоров Core Ultra пока не дают однозначный ответ на вопрос о сроках выхода следующего поколения графики Intel.

В прошлом году Intel представила свои первые игровые и профессиональные дискретные графические ускорители на базе архитектуры Xe-HPG, а 14 декабря этого года были представлены процессоры Meteor Lake с интегрированной графикой Xe-LPG. Вся графика на базе архитектуры Xe первого поколения относится к семейству под названием Alchemist, второе поколение Xe2 станет основой графических процессоров для видеокарт следующего семейства Battlemage. Когда их ждать?

Intel не называет точные сроки появления первых видеокарт Battlemage, ожидалось, что они появятся в 2024 году, но обновлённый план компании допускает, что это может произойти и позже. Обновлённый план Intel был представлен на презентации процессоров Core Ultra в Японии, сообщает Wccftech со ссылкой на ресурс 4Gamer. Один из слайдов показывает решения, которые компания представила с 2023 года, в частности, процессоры Core Ultra. Следующие на очереди: новая интегрированная и дискретная графика, причём по изображению дискретного чипа становится явно понятно, что речь идёт о Battlemage. Временная шкала в нижней части указывает на 2024 год, но есть нюанс, перевод надписи: «2024 год и далее».

реклама

Таким образом, Intel оставляет себе широкое пространство для манёвра, если с новой графикой что-то пойдёт не так. Остаётся надеяться, что инженерам Intel удастся избежать проблем и компания продолжит укреплять позиции на рынке дискретной графики, предлагая альтернативу решениям AMD и NVIDIA. Ранее представители графического подразделения Intel отмечали, что работа над вторым поколением графики продвигается лучше, чем над первым.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По слухам, графика Xe2 (Battlemage) всё-таки запланирована на 2024 год — это как интегрированные LPG решения для мобильных процессоров Intel Lunar Lake, так и дискретные HPG. Что касается настольных процессоров Arrow Lake, они могут получить доработанную версию графики Alchemist с блоками XMX и другими улучшениями, которые в текущей реализации LPG, представленной в Meteor Lake, отсутствуют.