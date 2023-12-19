И PCIe 4.0 модели попроще — Spatium M482.

MSI объявила о выпуске новых высокоскоростных накопителей: PCIe 5.0 моделей нового поколения Spatium M570 Pro Frozr, а также PCIe 4.0 моделей Spatium M482.

Флагманские Spatium M570 Pro Frozr построены на базе контроллера Phison E26, оснащены DRAM буфером и обладают скоростными показателями на последовательных операциях чтения и записи до 12,4 и 11,8 гигабайт в секунду (ГБ/с) соответственно. Одна из отличительных особенностей — наличие массивного башенного радиатора с тремя тепловыми трубками, который, по данным MSI, способен снизить температуры на величину до 20°C. Накопители поддерживают спецификацию NVMe 2.0, выполнены в формате 2280, предлагаются в вариантах ёмкостью 1, 2 и 4 ТБ.

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Накопители MSI Spatium M482 основаны на контроллере Phison E27T и полагаются только на SLC кэширование, DRAM кэша в данном случае нет. Заявлены скорости до 7,3 ГБ/с при последовательном чтении и до 6,4 ГБ/с при последовательной записи. Накопители появятся на рынке в вариантах объёмом 1 и 2 ТБ, дополнительное охлаждение в комплект не входит.