Высота кулеров составляет всего 30 мм

Компания ID-Cooling подготовила новые низкопрофильные процессорные кулеры высотой 30 мм в серии IS-30, сообщает TechPowerUp. Эти кулеры выпускаются в версиях отдельно для платформы Intel и отдельно для AMD.

Новая версия для сокетов Intel LGA 1700, 1200 и 115x получила чёрный окрас рёбер и трубок, что отражается в обозначении модели IS-30I Black. Новая версия IS-30AMD для платформ AMD AM5 и AM4 использует алюминиевые рёбра без дополнительного покрытия и никелированные медные тепловые трубки.

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Конструкция кулеров довольно проста, четыре тепловые трубки диаметром 6 мм косвенно контактируют с крышкой процессора через медное основание, тепло от рёбер передаётся тонкому алюминиевому радиатору, а от него воздуху, принудительное движение которого создаётся тонким 92-мм вентилятором.

Вентилятор оснащён подшипником скольжения и работает в диапазоне скоростей 800…3600 об/мин, обеспечивая поток воздуха до 40 кубических футов в минуту (CFM) при уровне шума в диапазоне 17…35,8 дБА. Общие размеры кулера с установленным вентилятором составляют 94×94×30 мм.

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По информации производителя, кулер может отвести до 100 Вт тепла. Цены не уточняются.