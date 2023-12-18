Появилось фото и несколько схем компоновки.

AMD представит процессоры с ядрами Zen 5 в 2024 году, как потребительские решения, так и серверные — EPYC 5-го поколения, семейство Turin. Официальной информации пока не очень много, компания подтвердила, что планирует представить, как минимум, три разновидности серверных процессоров на базе архитектуры Zen 5: базовые модели, модели с 3D V-Cache и модели с увеличенным количеством ядер за счёт применения уплотнённой архитектуры Zen 5c — писал ресурс AnandTech.

Похоже, что инженерные образцы процессоров Turin уже рассылаются для тестирования, несколько таких образцов оказалось в руках Twitter (заблокирован в РФ) блогера @yuuki_ans, сообщает VideoCardz. Блогер опубликовал пару фотографий и схем с компоновкой новых моделей.

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Как ожидается, процессоры AMD Turin будут совместимы с существующим сокетом SP5, насчитывающим 6096 контактов. Классическим моделям Turin приписывают до 128 ядер, моделям на базе уплотнённой архитектуры Zen 5c — до 192 ядер. Также новая серия предложит поддержку памяти DDR5-6000, стандартов CXL 2.0 и PCIe Gen 5.

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Каких-либо интересных деталей опубликованные фотографии инженерного образца не раскрывают. Можно отметить лишь код OPN 100-00001245-07, производство в 2023 году и то, что изменился цвет лотка — с оранжевого на синий. Что касается диаграмм, классическая конструкция подразумевает наличие 1 кристалла ввода-вывода (IOD) и 16 кристаллов с ядрами (CCD), по 8 ядер Zen 5 в каждом. В уплотнённом варианте меньше кристаллов CCD, но ядер в них больше: на каждый из 12 CCD приходится по 16 ядер Zen 5c. Также можно отметить наличие 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня в каждом чиплете с ядрами, в общей совокупности классические процессоры предложат до 512 МБ кэша L3.