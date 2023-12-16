Чемоданчик размерами 420×325×46 мм вмещает компоненты серверного и настольного класса.

Производители стремятся сделать ноутбуки компактнее и легче, повысить их автономность, но во всех категориях это является главным критерием. Есть категория мощных игровых ноутбуков, где всё это уходит на второй план, а есть категория мобильных рабочих станций и в некоторых случаях здесь вообще можно забыть о компактности и автономности — существуют огромные модели с компонентами настольного класса.

Подобные ноутбуки тоже пользуются спросом, они могут применяться для специфических задач, да и просто, если владелец часто путешествует или его работа связана с регулярными поездками. Такой “чемоданчик” удобнее любой переносной компактной системы, с которой нужно возить монитор и периферию, либо искать это всё на месте.

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На уникальный ноутбук китайской компании Zhanjiang Xinjuneng Technology Co. обратили внимание в Wccftech, информация о новой модели 云怪 REV-9 появилась на сайте издания PCOnline. Ноутбук предлагается в двух конфигурациях с 64-ядерными серверными процессорами AMD EPYC 7713 или EPYC 9554, а также настольными видеокартами вплоть до NVIDIA GeForce RTX 4080. Всё это вместе с жидкостной системой охлаждения, 17,3-дюймовым экраном и прочими компонентами упаковано в корпус размерами 420×325×46 мм.

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Жидкостная система в ноутбуке не примитивная, говорится о наличии нескольких контуров с резервуаром, насосами, радиаторами и водоблоками. Из других особенностей: на выбор доступны дисплеи 2,5K 240 Гц или 4K 120 Гц, в корпус встроен специальный 3,5-дюймовый дисплей для мониторинга. Дополнительные подробности о характеристиках и ценах не сообщаются.