В Battlefield 1 (DX11) можно рассчитывать на прирост производительности до 30%.

Intel представила новые процессоры Core Ultra со встроенной графикой на базе архитектуры Xe-LPG, поддерживающей DirectX 12 Ultimate, масштабирование XeSS и другие современные технологии. Результаты внутренних тестов показывают достаточно обнадёживающие результаты в отношении игровой производительности, флагманская конфигурация, предлагающая 8 ядер Xe, может конкурировать с AMD Radeon 780M. Для поддержки новой интегрированной графики компания выпустила набор WHQL драйверов, объединяющий версии 31.0.101.5081 и 31.0.101.5122.

Искусственный интеллект (ИИ) теперь повсюду — под таким лозунгом прошла презентация нового оборудования. Процессоры Intel Core Ultra обладают совокупной производительностью в задачах ИИ до 34 тераопераций в секунду (TOPS). Поддержка ИИ будет появляться во всём большем количестве ПО, новый выпуск драйверов добавил в панель управления ARC Control нейронные фильтры для веб-камеры. Кроме этого, появилась возможность настраивать “горячие” клавиши, записывать и транслировать HDR контент, появился режим HDR to SDR.

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Инженеры Intel продолжают работать над производительностью видеокарт при работе со старыми графическими API, на этот повышена производительность в Battlefield 1 (DX11) — дискретные Arc серии A должны стать до 30% быстрее в разрешении 1080p при ультра настройках.