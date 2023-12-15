Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Intel выпустила драйверы с поддержкой графики Core Ultra и улучшениями для Battlefield 1
В Battlefield 1 (DX11) можно рассчитывать на прирост производительности до 30%.

реклама

Intel представила новые процессоры Core Ultra со встроенной графикой на базе архитектуры Xe-LPG, поддерживающей DirectX 12 Ultimate, масштабирование XeSS и другие современные технологии. Результаты внутренних тестов показывают достаточно обнадёживающие результаты в отношении игровой производительности, флагманская конфигурация, предлагающая 8 ядер Xe, может конкурировать с AMD Radeon 780M. Для поддержки новой интегрированной графики компания выпустила набор WHQL драйверов, объединяющий версии 31.0.101.5081 и 31.0.101.5122.

Искусственный интеллект (ИИ) теперь повсюду — под таким лозунгом прошла презентация нового оборудования. Процессоры Intel Core Ultra обладают совокупной производительностью в задачах ИИ до 34 тераопераций в секунду (TOPS). Поддержка ИИ будет появляться во всём большем количестве ПО, новый выпуск драйверов добавил в панель управления ARC Control нейронные фильтры для веб-камеры. Кроме этого, появилась возможность настраивать “горячие” клавиши, записывать и транслировать HDR контент, появился режим HDR to SDR.

реклама

Инженеры Intel продолжают работать над производительностью видеокарт при работе со старыми графическими API, на этот повышена производительность в Battlefield 1 (DX11) — дискретные Arc серии A должны стать до 30% быстрее в разрешении 1080p при ультра настройках.

#intel #драйверы
Источник: intel.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel анонсировала первые мобильные процессоры платформы Meteor Lake
Intel выпустила графические драйверы Arc GPU Graphics Drivers 101.5074 Beta
Intel показала 3D-транзисторы, RibbonFET и технологии PowerVia
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
3
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
15
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
2
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
1
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
2
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
4
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
9
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Астрономы обнаружили редкую солнечную систему планетарного резонанса, удаленную на 100 световых лет
3
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
7
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
+
Starfield получит поддержку AMD FSR 3 и Intel XeSS в 2024 году
1
Электромобили скоро могут стать дешевле автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
1
Xiaomi тестирует загадочный телефон с перископической камерой с зумом 3,2x75 мм
+
Исследователи впервые наблюдали деление космического ядра
+
Apple тестирует ключевое изменение безопасности iOS, чтобы помешать ворам iPhone
+
Австрийцы заключили контракт с немцами на модернизацию ПВО ближнего радиуса действия
+

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
44
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
40
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
5
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
2
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
82

Сейчас обсуждают

Александр Караваев
11:44
Зекам говоришь? Они и есть передовая, которые гибнут за такого долпооба как ты, что бы ты жил в мире и спокойствии.
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
Иван Горыныч
11:44
Меняем один новый танк Т80 на один дрон хохла. Может кто-то не в теме, но Т80 исправно кушает авиакеросин в объемах 1:2 к основному боевому танку Т-90М где дешёвое ДТ.🤣🤣🤣🤣🤣
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Артём Николаев
11:41
На ФЫ-35 хайп прошёл как на озоновые дыры, графен и NFT. Нужна новая тема. Теперь с ИИ.
Три мировые державы приступают к разработке истребителя шестого поколения
Александр Караваев
11:41
Отдан приказ ВВП что бы не спешили в крынках с выбиванием. Перемалывают медленно всё резервы ВСУ. Наши парни гибнут, но не забывайте что гибнет ВСУ и их больше наших парней.
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
Иван Горыныч
11:39
Самое уникальное что проделала армия за последний год, это взяла Бахмут за 8 месяцев, но и сдала Ростов за пару дней.
ВКС России продолжили наносить удары по военной инфраструктуры ВСУ
Илья Тихонов
11:37
а что там за текст на скриншоте? не понимаю свинячий язык
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
Артем Хлопов
11:36
Ну по одной простой причине, как юзер десктопных дистрибутивов я не хочу ебаться в этих пакетах и занимался жонглированием письками. Почему другие оси работают почти адекватно из коробки, а дистрибути...
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
Илья Тихонов
11:36
нормальный человек не будет ставить yum-поделия(если это конечно не требования компании)
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
Андрей Иванов
11:36
спасибо ссср за запасы
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Иван Горыныч
11:35
85% территории Украины сегодня контролирует хохол 🤣😂🤣🤣
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем