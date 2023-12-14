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Moleculo
Intel представила процессоры Core Ultra — многочиповая компоновка, новая графика и блок NPU
Для производства вычислительной плитки используется техпроцесс Intel 4.

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Источник: AnandTech и Intel Corporation

Вот теперь Intel представила процессоры Core Ultra 1-го поколения Meteor Lake в рамках мероприятия «ИИ повсюду», сообщает AnandTech. Это первые многокристальные процессоры компании с дезагрегированной архитектурой на основе фирменных технологий Foveros и Embedded Multi-die Interconnect Bridge (EMIB).

Источник: AnandTech и Intel Corporation

Новый подход даёт Intel большую гибкость, в частности, компания может отдавать подрядчикам производство отдельных кристаллов, чем и воспользовались в Meteor Lake. Вычислительная плитка выполнена по собственной технологии Intel 4, остальные производятся на мощностях TSMC: графика по технологии N5, плитки IO и SOC — по технологии N6. В технологии производства Intel 4 впервые применяется EUV литография, по сравнению с Intel 7, удвоилась плотность, более чем на 20% повысилась эффективность.

Источник: AnandTech и Intel Corporation

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Процессоры Meteor Lake сочетают до шести P-ядер на базе архитектуры Redwood Cove, до восьми E-ядер на базе улучшенной архитектуры Crestmont с оптимизациями для VNNI инструкций, два новых LP E ядра Low-Power Efficiency, которые расположены не в вычислительной плитке, а в плитке SOC, что позволяет отключать первую и значительно экономить энергию в различных задачах с небольшой нагрузкой на процессор, например, при просмотре видео.

Источник: AnandTech и Intel Corporation

Для этих же целей медиа-движок Xe Media Engine отделили от интегрированной графики и поместили в плитку SOC, он поддерживает широкий спектр кодеков, включая AV1, HEVC, AVC и VP9, 10-битное кодирование до 8K.

Источник: AnandTech и Intel Corporation

Сегодня Intel представила 11 моделей процессоров Core Ultra 1-го поколения в двух классах H и U. В классе H процессоры предложат от четырёх до шести P-ядер, а в классе U — только два P-ядра. Все представленные процессоры получат по восемь E-ядер и по два LP E-ядра. Флагманом является 45-ваттный Core Ultra 9 185H (6P+8E+2LP) с пиковой частотой 5,1 ГГц, вместе с несколькими другими процессорами класса U он появится в первом квартале следующего года. До этого момента лучшим предложением будет 28-ваттный Core Ultra 7 165H с пиковой частотой 5,0 ГГц и той же конфигурацией ядер. На его производительности и сосредоточилась Intel в своей презентации.

Источник: AnandTech и Intel Corporation

В однопотоке Intel Core Ultra 7 165H может уступать Core i7-1370P, но лучше его в многопотоке, гораздо эффективнее, обладает новой графикой и встроенным блоком для ускорения искусственного интеллекта (ИИ). При той же мощности Core Ultra 7 165H в однопоточных задачах быстрее 8-ядерного 16-поточного AMD Ryzen 7 7840U на 12%, в многопоточных на 11%, когда Core i7-1370P только на 2%. В бенчмарках, имитирующих работу с мультимедиа, Core Ultra 7 165H быстрее Ryzen 7 7840U от 19% до 41%.

Источник: AnandTech и Intel Corporation

Новая интегрированная графика Intel ARC на базе архитектуры Xe-LPG значительно быстрее предыдущих решений, внутренние тесты компании показывают преимущество Core Ultra 7 165H над Core i7-1370P до двух раз. В максимальной конфигурации новая интегрированная графика предложит до 8 ядер Xe, в более доступных процессорах предлагается 4-ядерная графика Xe.

Источник: AnandTech и Intel Corporation

Далее Intel заявляет о превосходстве в задачах с ИИ над прошлым поколением и конкурентом, в частности, благодаря новому блоку NPU. В некоторых приложениях преимущество находится в диапазоне 10…50%, но может достигать трёх- и пяти-кратной величины при генерации изображений по текстовому описанию.

В числе других особенностей: поддержка до 64 ГБ LPDDR5X и до 96 ГБ DDR5, Wi-Fi 6E и, вероятно, внешних модулей Wi-Fi 7, Thunderbolt 4. Продажи ноутбуков на базе новых процессоров уже начинаются.

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Источники
AnandTech
Intel Corporation
#intel #процессоры #meteor lake #core ultra
Источник: anandtech.com
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