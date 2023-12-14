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Moleculo
Тесты Intel показали, что в среднем 8-ядерная графика Xe-LPG на 10% быстрее AMD Radeon 780M в играх
Сравнение проводилось между 28-ваттными процессорами.

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Один из вариантов Meteor Lake. Источник: Intel Corporation

В преддверии крупной презентации Intel специалисты компании Дэн Роджерс (Dan Rodgers) и Роберт Хэллок (Robert Hallock) поделились некоторыми подробностями о новых процессорах Meteor Lake с журналистами ресурса HotHardware. Главное из прошедшей трансляции отметили в VideoCardz — это сравнение двух ноутбуков, один из которых был основан на процессоре Intel Core Ultra 165H, а другой — на AMD Ryzen 7 PRO 7840U. Оба процессора настроены на работу при базовом энергопотреблении 28 Вт, модель Intel предлагает конфигурацию ядер 6P+8E+2LP (всего 16 ядер и 22 потока), в свою очередь, модель AMD 8-ядерная и 16-поточная, но только на “быстрых” ядрах Zen 4.

Источник: HotHardware, YouTube

Во-первых, стоит отметить заявление специалистов Intel об 11% превосходстве Core Ultra 165H над оппонентом по производительности на ватт в многопоточных задачах. Во-вторых, наконец-то выяснилось, что ядра LP с низким энергопотреблением, расположенные отдельно от основного вычислительного кристалла, входят в общий пул ядер, а значит, скорее всего, будут задействоваться во всех рабочих сценариях. Благодаря этим ядрам энергопотребление Core Ultra 165H в лёгких задачах может быть на 79% ниже, чем у AMD Ryzen 7 PRO 7840U.

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В-третьих, специалисты кратко рассказали о новой интегрированной графике Xe-LPG. Она поддерживает все современные графические возможности, включая DirectX 12 Ultimate, аппаратное кодирование AV1, технологию масштабирования XeSS и др. Полная конфигурация интегрированной графики включает 8 ядер Xe, столько же, сколько в младшем графическом процессоре ACM-G11 (Xe-HPG) для дискретных видеокарт Alchemist. Результаты внутреннего тестирования показывают превосходство над графикой AMD Radeon 780M в Ryzen 7 PRO 7840U:

Источник: HotHardware, YouTube
  • В 3DMark Time Spy графика Arc набрала 3452 балла против 2785 баллов у AMD.
  • В играх графика Arc была в среднем на 10% быстрее.


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На сайте Microsoft, в системных требованиях Windows, уже появился список новых процессоров Intel.

Источники
HotHardware, YouTube
VideoCardz
#intel #процессоры #meteor lake
Источник: youtube.com
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