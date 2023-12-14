Похоже, в Microsoft немного поторопились.

Сегодня Intel представит новые процессоры, включая семейство Meteor Lake. Официально модельный ряд ещё не раскрыт, однако компания Microsoft поспешила обновить списки процессоров, совместимых с Windows, добавив в них все предстоящие новинки, не только Meteor Lake, но и другие.

Как сообщает Wccftech, в списке присутствуют новые настольные и мобильные процессоры Intel Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh серий S и HX, маломощные мобильные процессоры Core 1-го поколения, предположительно серия Raptor Lake Refresh U, а также мобильные процессоры Core Ultra — маломощная серия Meteor Lake U и производительные модели H, включая флагманский процессор Core Ultra 9 185H.

Microsoft Процессоры Intel Meteor Lake. Источник: Wccftech

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Обновлённый список, вероятно, раскрывает все процессоры, запланированные к выпуску в ближайшее время, остаётся только дождаться официальных презентаций. Как уже отмечалось выше, мобильные процессоры Core и Core Ultra представят сегодня, не исключено, что вместе с новой мощной серией Core 14-го поколения HX. Что касается настольной линейки, накануне инсайдер сообщил, что оставшиеся процессоры выпустят 8 января, после презентации на выставке CES 2024.