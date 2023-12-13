FSR 3 принесёт в игру генерацию кадров от AMD.

Представители Bethesda рассказали в сообществе Reddit о некоторых планах в отношении будущих обновлений Starfield, сообщает OC3D. В 2024 году планируется обновить игру для поддержки новейшей, третьей версии технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), а также добавить в игру поддержку технологии умного масштабирования разрешения от Intel, известной под названием XeSS. Таким образом, в Starfield обзаведётся поддержкой технологий масштабирования от всех основных производителей видеокарт.

FSR 3 добавит в Starfield технологию генерации кадров от AMD. В настоящее время игра поддерживает генерацию кадров в NVIDIA DLSS3, но эта технология доступна только на видеокартах серии GeForce RTX 40. Напротив, совместимость FSR 3 куда шире и не ограничена видеокартами AMD. В дополнение к перечисленному Bethesda работает над новыми игровыми возможностями, включая поддержку модификаций и «совершенно новыми способами путешествий», продолжается исправление ошибок. В будущем Bethesda планирует перейти к шестинедельному циклу выпуска обновлений Starfield.