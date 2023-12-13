Представлены модели с платиновыми и золотыми сертификатами 80PLUS.

Компания InWin выпустила мощные блоки питания (БП) PII и PFII, разработанные в соответствии со стандартами Intel ATX 3.0 и PCIe 5.0, сообщает Guru3D. Серия PII обладает сертификатом 80PLUS Platinum и объединяет две модели: P105II мощностью 1050 Вт и P130II мощностью 1300 Вт — это полностью модульные блоки питания со 135-мм вентиляторами на гидродинамическом подшипнике и поддержкой режима старт-стоп, в котором вентилятор останавливается при нагрузке менее 20%. БП оснащены разъёмами 12VHPWR с мощностью до 600 Вт, причём у 1300-ваттной модели таких разъёмов два.

Среди других особенностей применение высокотемпературных японских электролитических конденсаторов 105°C, полностью модульная конструкция, 10-летняя гарантия, защиты от перегрузки по току (OCP), от перенапряжения (OVP), от пониженного напряжения (UVP), от короткого замыкания (SCP), от перегрузки (OPP) и от перегрева (OTP). Размеры этих блоков питания составляют 150×150×86 мм.

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Серия PFII обладает сертификатом 80PLUS Gold и тоже включает две модели: P75FII мощностью 750 Вт и P85FII мощностью 850 Вт. Оба блока предлагают по одному разъему 12VHPWR мощностью до 450 Вт. В системе охлаждения используется 120-мм вентилятор с подшипником скольжения. В серии также используются преобразователи постоянного тока для снижения потерь при переключении питания и те же схемы защиты, что и в серии PII. Размеры блоков 150×140×86 мм. Блоки в серии PFII имеют 5-летнюю гарантию.