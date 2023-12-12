При том, что частоты и архитектуры не изменились.

На прошлой неделе AMD официально анонсировала серию процессоров Ryzen 8040HS (Hawk Point). В новинках используются всё те же архитектуры Zen4 и RDNA3, спецификации практически идентичны текущей серии Phoenix, за исключением ИИ-ядра, которое стало значительно производительнее.

Также предполагается, что процессоры получат новые настройки питания, которые позволят добиться более высокой производительности. Это подтверждают тесты Geekbench, появившиеся накануне. Специалисты Wccftech распознали в двух инженерных образцах 8-ядерный 16-поточный Ryzen 9 8945HS и 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 8645HS, их результаты оказались выше, чем у аналогов в текущей серии.

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AMD Ryzen 9 8945HS с базовой тактовой частотой 4,0 ГГц и повышением до 5,2 ГГц набрал 2608 баллов в одноядерных и 12683 балла в многоядерных тестах. Одноядерный результат один из лучших среди процессоров в этом классе по энергопотреблению. Результаты примерно на 4…6% лучше, чем у 7940HS — аналога текущего поколения.

AMD Ryzen 5 8645HS с базовой частотой 4,3 ГГц и повышением до 5,0 ГГц набрал 2490 баллов и 10627 баллов в одно- и многоядерных тестах соответственно. Процессор также показывает улучшение в пределах 6…10% относительно 7640HS с близкими характеристиками.

Результаты тестирования интегрированной графики неоднозначные, так Radeon 780M в Ryzen 9 8945HS и 7940HS показали близкие результаты, а Radeon 760M в Ryzen 5 8645HS оказалась быстрее, чем в 7640HS, примерно на 6,5%. Специалисты не ожидают большой разницы в производительности интегрированной графики, архитектура не изменилась и рабочие частоты, скорее всего, останутся прежними.

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Новые ноутбуки с процессорами AMD Ryzen 8040HS ожидают в продаже к февралю-марту 2024 года.