От предшественника он мало чем отличается

Jeremy Bezanger, Unsplash

Intel до сих пор не назвала сроки начала продаж заблокированных для разгона настольных процессоров Core 14-го поколения. По предположениям, представить оставшиеся модели могут в любой момент, это может произойти как на ближайших декабрьских мероприятиях компании, так и на крупной выставке CES 2024 в начале следующего года.

На китайских торговых площадках уже были замечены рабочие образцы, а теперь блогер @ecsm_official поделился в Twitter (заблокирован в РФ) результатами Core i5-14600 в паре бенчмарков, сообщает VideoCardz.

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Процессор мало чем отличается от своего предшественника, прежней осталась конфигурация ядер 6P+8E, энергопотребление, достигающее 155 Вт на уровне PL2, изменились частоты — максимальная в турбо режиме достигает 5,2 ГГц против 5,0 ГГц у Core i5-13600. Очевидно, в тестах тоже без сюрпризов: 1992 и 22768 — оценки в одно- и многопоточном тестировании Cinebench R23; 837 и 9395 — одно- и многопоточные оценки в CPU-Z.

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По подсчётам VideoCardz, результаты на 1…7% меньше, чем у Core i5-14600K без разгона. В стресс-тесте AIDA64 процессор разогрелся до 81 градуса по Цельсию.