Интересно, догонит ли Intel решения AMD в играх.

Intel запланировала презентацию процессоров Meteor Lake на 14 декабря, до мероприятия меньше недели и в Сети начинают появляться интересные подробности о новинках. В серии Meteor Lake впервые используется интегрированная графика Xe-LPG семейства Alchemist. Стоит напомнить, что в настольных видеокартах Arc серии A используется архитектура Xe-HPG, вариант LPG несколько урезан и оптимизирован для применения в качестве интегрированной графики с низким энергопотреблением.

Графика Xe-LPG вызывает неподдельный интерес, Intel продолжает успешно улучшать драйвера и не исключено, что догонит интегрированные решения компании AMD нового поколения, в частности, составив конкуренцию в набирающем популярность сегменте портативных игровых устройств. Первые тесты Intel Core Ultra 7 155H показывают, что в синтетических бенчмарках полная 8-ядерная конфигурация графики Xe-LPG опережает AMD Radeon 780M, сообщает VideoCardz со ссылкой на нескольких блогеров из Китая.

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В первую очередь специалисты сравнивают Intel Core Ultra 7 155H (базовый TDP 28 Вт) и AMD Ryzen 9 7940HS (TDP 35…54 Вт) в 3DMark TimeSpy. Графика в последнем набирает от 2650 до 2850 баллов при повышении лимитов TDP.

Если верить опубликованным тестам, 8-ядерная Xe-LPG набрала в этом тесте 3077 баллов, это примерно на 16% больше результатов AMD Radeon 780M в процессоре с установкой TDP 45 Вт. Дискретная мобильная Arc A370M с теми же 8 ядрами Xe оказывается быстрее благодаря более высоким рабочим частотам, но интегрированная графика превосходит дискретную A350M с 6 ядрами Xe.

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По одному результату выводу пока делать рано, тем более, если вспомнить, что результаты видеокарт Intel в тестах 3DMark были лучше, чем в игровых. Также несколько тестов от блогера показывают преимущество графики AMD в тестах OpenCL, также AMD оказывается лучше по автономности.