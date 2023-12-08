Производительность в ряде игр повысили до 31%.

Intel выпустила новую бета-версию программного обеспечения с графическим драйвером для видеокарт Arc серии A, сообщает TechPowerUp. Новая версия под номером 31.0.101.5074 содержит оптимизации для Avatar: Frontiers of Pandora, на флагманской A770 удалось поднять производительность до 8%. Но не только этим примечателен выпуск, инженеры Intel исправили достаточно ошибок, а также снова повысили производительность в большом количестве игр, использующих DirectX 11.

Начиная с исправлений, в Total War: Pharaoh устранили проблему с искажениями при изменении разрешения, в оригинальном Alan Wake сбои, в Cyberpunk 2077 пиксельные артефакты, а в Counter-Strike 2 мерцание при активации четырёхкратного сглаживания MSAA. Также исправлены периодические сбои в Gostrunner 2 и Far Cry 3.

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Что касается повышения производительности, в Dishonored 2, Battlefield V и Dying Light 2 Stay Human новый драйвер увеличивает среднюю частоту кадров от 16% до 31%, игры перечислены в порядке прироста производительности, настройки высокие или ультра, разрешение 1080p или 4K. От 5% до 14% средняя частота кадров выросла в Crossout, Phasmophobia, Final Fantasy XV Windows Edition и For Honor в разрешениях 1080p или 1440p.

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В списке известных проблем видеокарт Intel Arc осталось три пункта: возможны искажения и ошибки в Fortnite (DX12), Dead by Daylight (DX11) и Topaz Video AI. На графических решениях Iris Xe MAX возможны проблемы с установкой драйвера на некоторые конфигурации, а у графики процессоров Core 12-, 13- и 14-го поколений возможны ошибки в Dragon Quest X Online (DX9).