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Moleculo
Похоже, NVIDIA готовит новую профессиональную видеокарту RTX 5880 Ada
Специалисты полагают, что это новый вариант для Китая.

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Похоже, для возобновления поставок в Китай графических ускорителей с большим объёмом видеопамяти компания NVIDIA готовит не только урезанную версию игровой GeForce RTX 4090 с индексом D, но и новую профессиональную видеокарту RTX 5880 Ada, сообщает VideoCardz.

Поддержка этой неанонсированной модели появилась в драйвере NVIDIA RTX Enterprise (PDF). Хотя официально не подтверждены ни характеристики, ни то, что эта модель разрабатывается конкретно для поставок в Китай, специалисты полагают, что именно для этого создавалась RTX 5880 Ada и она станет альтернативой RTX 6000 Ada, которая попала под запрет с введением новых экспортных ограничений США.

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В текущей линейке NVIDIA модель RTX 6000 Ada предлагает 48 ГБ видеопамяти и 18160 CUDA ядер, а RTX 5000 Ada — 32 ГБ видеопамяти и 12800 CUDA ядер. Обе используют графический процессор AD102, так что его стоит ожидать и в RTX 5880 Ada, количество ядер CUDA должно быть выбрано для соответствия вычислительной производительности новым ограничениям. Видеокарта, скорее всего, получит 48 ГБ видеопамяти.

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Министр торговли США ранее предупредила NVIDIA, что держит на контроле модификации графических ускорителей, создаваемые специально под новые ограничения для поставов в Китай.

Источники
VideoCardz
#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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