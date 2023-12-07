Энергопотребление TGP снизят на 25 Вт.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

Накануне появилась инсайдерская информация о том, что NVIDIA продолжает подготовку видеокарты GeForce RTX 4090 D. Новая модель создаётся для замены оригинальной RTX 4090, поставки которой в Китай стали невозможны из-за новых экспортных ограничений США. Очевидно, что характеристики варианта D урежут.

Подробности о спецификациях стали появляться накануне, так инсайдер заявил, что пиковая частота видеокарты не изменится, а базовая даже станет выше. Из этого следует, что основные изменения коснутся количества активных блоков в графическом процессоре. Сколько их останется, пока неизвестно, но ресурс Benchlife раскрыл подробности о других ограничениях новой модели RTX 4090 D, сообщает Wccftech.

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По новым слухам, для GeForce RTX 4090 D установят показатель TGP на уровне 425 Вт, что на 25 Вт меньше, чем у оригинальной модели. Интереснее то, что видеокарте заблокируют разгон. Вероятно, это сделают для подстраховки, чтобы исключить претензии со стороны регуляторов, которые могут быть связаны с уровнем общей вычислительной производительности — параметром, который учитывается в новых экспортных ограничениях. Нет разгона, значит пиковая производительность жёстко зафиксирована.

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Выход GeForce RTX 4090 D в Китае ожидают в январе будущего года.