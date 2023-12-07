В США цены будут начинаться от 999 долларов.

Acer анонсировала игровые ноутбуки Nitro V 16 под кодовым обозначением ANV16-41, сообщает TechPowerUp. Новинки основаны на базе процессоров AMD Ryzen 8040, которые официально анонсировали накануне. Покупателям будут доступны конфигурации с процессорами вплоть до 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 8845HS, а в качестве дискретной графики можно будет выбрать решения NVIDIA вплоть до GeForce RTX 4060. Кроме того, что можно будет выбрать объёмом оперативной памяти вплоть до 32 ГБ DDR5-5600 и M.2 накопители, доступны PCIe Gen4 варианты ёмкостью до 2 ТБ. В США ноутбуки станут доступны в марте по цене от 999 долларов, в апреле доберутся до Европы, цены будут начинаться от 1199 евро.

Среди других особенностей ноутбуков Acer Nitro V 16 (ANV16-41): 16-дюймовой дисплей WQXGA или WUXGA с частотой обновления 165 Гц; динамики DTS X: Ultra; контроль уровней производительности и температуры с помощью фирменного программного обеспечения NitroSense и специального переключателя; наличие USB 4 Type-C, пары USB 3, один из которых поддерживает зарядку, HDMI и Wi-Fi 6Е.

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Большинство процессоров AMD Ryzen 8040 поддерживают возможности Ryzen AI благодаря наличию ИИ сопроцессора XDNA, в новой серии он стал ещё производительнее. Acer предлагает фирменное ПО PurifiedView и PurifiedVoice 2.0 с поддержкой ИИ для организации трансляций и видеочатов, в список возможностей ПО входит умное шумоподавление и другие функции.