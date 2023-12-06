Названы ожидаемые рабочие частоты.

NVIDIA якобы всё ещё планирует выпустить в Китае GeForce RTX 4090 D, сообщает Wccftech, ссылаясь на новости от инсайдеров. Как сообщалось ранее, RTX 4090 D — это урезанная версия флагманской игровой видеокарты RTX 4090. Оригинальная модель теперь не может поставляться в Китай из-за новых экспортных ограничений США — её общая вычислительная производительность выше установленных пределов.

О том, что NVIDIA не изменила первоначального решения, даже после предупреждения со стороны министра торговли США, сообщает Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @Zed__Wang. Ранее он же первым и уведомил о подготовке модели на базе урезанного графического процессора AD102-250. Теперь инсайдер раскрыл дополнительные подробности, назвав базовую частоту графического процессора 2280 МГц и частоту в Boost режиме 2520 МГц. Базовая частота выше, чем у оригинальной модели, а в режиме Boost не изменилась. В таком случае для снижения общей производительности видеокарты потребуется отключение определённого количества функциональных блоков, точные спецификации на данный момент неизвестны.

реклама

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) дала понять, что будет пристально следить за модификациями попавших под запрет чипов, которые NVIDIA создаёт для поставок в Китай, подстраиваясь под новые ограничения.