Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Большое обновление AMD Software: Adrenalin 23.12.1 — редизайн, исправления и новые настройки
Поддержка игры Avatar: Frontiers of Pandora.

реклама

Abdullah Abid, Unsplash

Стал доступен для загрузки набор программного обеспечения и графический драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 23.12.1, выпуск содержит много изменений и предназначен для графических решений на базе архитектуры RDNA 1-, 2- и 3-го поколения. В первую очередь список изменений сообщает о поддержке игры Avatar: Frontiers of Pandora, которая выходит 7 декабря, далее сообщается об обновлении дизайна ПО.

Редизайн главной вкладки. Источник: AMD Community

На главную вкладку поместили переключатель технологии HYPR-RX, которым можно активировать технологию для всех совместимых игр, а также выбрать профиль её работы. Профилей доступно три, один из которых новый — HYPR-RX Eco предварительно настроен на экономию энергии. Эко-профиль в некоторых случаях позволяет сократить энергопотребление до 68%.

реклама

Также на главной вкладке был переработан дизайн раздела игр, в частности, переработаны индивидуальные карточки каждой игры, они лучше воспринимаются за счёт поддержки крупных логотипов и позволяют вызвать выпадающее меню с набором различных опций, включая переход к настройке игрового профиля.

В числе изменений вкладки игры новые блоки с описанием различных настроек. На данный момент это текстовое описание, но в будущем AMD планирует добавить дополнительный контент — видео и анимации, позволяющее лучше понять, за что отвечает и на что влияет каждая настройка.

Следующее изменение касается настройки оверлея в программном обеспечении AMD, появилась возможность выбирать цвет фона или текста, метрики по умолчанию, настроить отображение показателей только когда игра открыта.

Для тех, кто использует технологию AMD Link, есть печальные новости — в будущем выпуске драйверов её удалят. Это решение AMD объясняет появлением достаточного количества альтернатив, таких как Steam Link.

В числе других нововведений:

  • Frame Rate Target Control, Radeon Super Resolution, наложение оверлея, запись и трансляция игрового процесса теперь доступны для OpenGL игр
  • Планирование графического процессора с аппаратным ускорением доступно для настольных видеокарт RDNA 3
  • Поддержка дополнительных расширений Vulkan
  • Оптимизации для графических решений RDNA 2- и 3-го поколения, улучшающие производительность DirectML в программах Topaz AI и DaVinci Resolve
рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В выпуске исправлены следующие ошибки:

  • повышенное энергопотребление видеокарт Radeon RX 7000 серии в режиме ожидания с различными сочетаниями двух скоростных мониторов
  • статтеры в Chromium браузерах на системах, где один монитор подключён к дискретной графике Radeon RX 7000, а другой к интегрированной графике процессоров Ryzen 7000
  • периодическое исчезновение звёзд на небе в Crysis Remastered
  • исчезновение текстур в Final Fantasy X HD Remaster на графике Radeon RX 7000
  • артефакты во время игры в EA Sports WRC
  • прерывистый игровой процесс в Overwatch 2
Источники
AMD
AMD Community
#amd #драйверы #amd radeon rx
Источник: amd.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
В новом патенте AMD разделяет графический процессор на множество чиплетов
NVIDIA выпустила Hotfix Driver 546.31
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Редакторы Индии не смогли отличить танк Т-72 от Abrams и опубликовали кадры с ЧВК Вагнер из Ростова
10
Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
2
Майнеры начинают закупаться видеокартами и другим вычислительным оборудованием
7
Геймер объединил на одном компьютере видеокарты Nvidia и AMD - в итоге FPS увеличилась в 3 раза
3
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
29
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
17
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
3
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
На юге России «Автодор» построит дублера А-147
+
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
34
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
2
Военный эксперт рассказал об уникальных преимуществах российского дрона «Ланцет»
+
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
AALTO планирует обеспечить доступ к интернету по всему миру с помощью солнечных дронов
+
Обновленные первые сборы «Аквамен 2» указывают на провал
+
Обновление Windows 11 23H2 снижает производительность. Возможная причина антивирус от Microsoft
7
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
6

Популярные статьи

Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
7
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
10
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
36
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
15
Российский флот пополнится новыми десантными кораблями проекта 11711
+
Почему китайский самолет "пухлая девчонка" Xian Y-20 так напугал США
3
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10

Сейчас обсуждают

Станислав Кузнецов
11:33
Статья уровня 5 класса, и в плане грамотности, и в плане умения формулировать свои мысли. Автор тебе самому не стыдно? Оверклокерс вы пробили дно.
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
Дмитрий Зяблов
11:14
В тебя сикель постоянно входит не стучась.
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
Дмитрий Зяблов
11:12
Вам чубатым одна проблема, из кизяка трызуб сваять самый большой в мире, да у пиндосов лизнуть.
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
MicroHCR
11:11
мясо имеет свойство исчезать еще до реализации.. особенно, если будут проблемки с энергетикой зимой)
Руководитель офиса Зеленского: Без помощи США есть большой риск проиграть России
wld
10:59
R9290x лежит исправная до сих пор, а вот 1080ti благополучно издохла с дымом и искрами. Всё это значит, что вся линейка NVIDIA плохая? Примерно на таком уровне рассуждения данная статья. Где сравнени...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Сергей Кондратенко
10:56
Была в свое время ХЕМЛОК 5970 по мойму. Редкостная дрянь. Нет с производительностью у неё все было тип топ. Но вот со всем остальным полный отстой. Сдал её по гарантии и взял себе сли из 470х Не чего ...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Lexagon
10:49
Вы уж определитесь, как правильно писать имя главного героя этой новости.
Элон Маск намерен привлечь $1 миллиард для развития AI-стартапа xAI
informator
10:41
Помогай не помогай исход один, потеря территорий и капитуляция, это вопрос времени 24 или 25 год.
Руководитель офиса Зеленского: Без помощи США есть большой риск проиграть России
Александр Губин
10:41
Что такое чиплет?
NVIDIA выпустила хотфикс 546.31 к вчерашнему драйверу GeForce Game Ready 546.29
Геннадий Корнеев
10:36
Не надо было дебилам давать доступ к оборонке..Было 2 года так бы и оставили...Так нет урезали всё срок службы,логистику...
Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии по призыву
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем