Поддержка игры Avatar: Frontiers of Pandora.

Abdullah Abid, Unsplash

Стал доступен для загрузки набор программного обеспечения и графический драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 23.12.1, выпуск содержит много изменений и предназначен для графических решений на базе архитектуры RDNA 1-, 2- и 3-го поколения. В первую очередь список изменений сообщает о поддержке игры Avatar: Frontiers of Pandora, которая выходит 7 декабря, далее сообщается об обновлении дизайна ПО.

На главную вкладку поместили переключатель технологии HYPR-RX, которым можно активировать технологию для всех совместимых игр, а также выбрать профиль её работы. Профилей доступно три, один из которых новый — HYPR-RX Eco предварительно настроен на экономию энергии. Эко-профиль в некоторых случаях позволяет сократить энергопотребление до 68%.

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Также на главной вкладке был переработан дизайн раздела игр, в частности, переработаны индивидуальные карточки каждой игры, они лучше воспринимаются за счёт поддержки крупных логотипов и позволяют вызвать выпадающее меню с набором различных опций, включая переход к настройке игрового профиля.

В числе изменений вкладки игры новые блоки с описанием различных настроек. На данный момент это текстовое описание, но в будущем AMD планирует добавить дополнительный контент — видео и анимации, позволяющее лучше понять, за что отвечает и на что влияет каждая настройка.

Следующее изменение касается настройки оверлея в программном обеспечении AMD, появилась возможность выбирать цвет фона или текста, метрики по умолчанию, настроить отображение показателей только когда игра открыта.

Для тех, кто использует технологию AMD Link, есть печальные новости — в будущем выпуске драйверов её удалят. Это решение AMD объясняет появлением достаточного количества альтернатив, таких как Steam Link.

В числе других нововведений:

Frame Rate Target Control, Radeon Super Resolution, наложение оверлея, запись и трансляция игрового процесса теперь доступны для OpenGL игр

Планирование графического процессора с аппаратным ускорением доступно для настольных видеокарт RDNA 3

Поддержка дополнительных расширений Vulkan

Оптимизации для графических решений RDNA 2- и 3-го поколения, улучшающие производительность DirectML в программах Topaz AI и DaVinci Resolve

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В выпуске исправлены следующие ошибки: