Хотфикс исправляет две проблемы.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

Не успела NVIDIA выпустить новый графический драйвер, как за ним последовал «хотфикс» для исправления некоторых проблем. Заплатка получила версию 546.31 и доступна для загрузки на сайте поддержки, но, в отличие от релизного драйвера, NVIDIA напоминает, что это необязательная бета-версия, которая прошла значительно сокращённый процесс контроля качества. Поэтому пользователям, не испытывающим проблем, исправленных в выпуске 546.31, рекомендуется дождаться следующей WHQL версии, а проблемы были исправлены следующие:

тусклые цвета при трансляциях игр в Discord

прерывистое изображение при включении вертикальной синхронизации

Драйвер 546.31 основан на вчерашнем 546.29 — это был довольно значимый выпуск с дополнительными оптимизациями и поддержкой новых игр, совместимых с различными технологиями NVIDIA. Большое внимание было уделено обновлению 2.1 для Cyberpunk 2077 и выходу издания Ultimate Edition, игра получит очередной набор технических доработок, режим полной трассировки лучей Overdrive выйдет из стадии предварительного просмотра, улучшится освещение, уменьшится количество графических артефактов.