Это третья модель в серии Silent Master, которую Sycom предлагает в своих готовых ПК.

Японская компания Sycom разрабатывает нестандартные решения для охлаждения компонентов своих готовых ПК. В обширном портфолио компании есть модификации видеокарт с жидкостным и воздушным охлаждением. В октябре Sycom представила серию видеокарт Silent Master с воздушным охлаждением и корпусными вентиляторами Noctua. Вероятно, компания вдохновилась результатом сотрудничества компаний ASUS и Noctua, которые представили массивные видеокарты со 120-мм Noctua NF-A12x25 — эти же вентиляторы использует Sycom в своей конструкции.

Первыми видеокартами Sycom Silent Master стали модели NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti, теперь компания выпустила RTX 4070 Ti, которая ещё толще предыдущих. Если обычная RTX 4070 Silent Master занимала в ширину 3,5 слота расширения, то RTX 4070 Ti нужно около четырёх. На веб-странице, посвящённой новой модели, компания приводит рендеры видеокарты и некоторые технические подробности. На одном из рендеров видно стандартную печатную плату NVIDIA, массивный радиатор с шестью 6-мм тепловыми трубками.

реклама

По данным Sycom, уровень шума системы охлаждения под нагрузкой меньше 45 дБ. Максимальная температура примерно на 5°C ниже, чем при использовании типовой стандартной системы охлаждения.