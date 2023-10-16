В серии доступны видеокарты GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti, другие модели на заказ.

Японская компания Sycom, специализирующаяся на сборке компьютеров, известна созданием необычных кастомных решений. В прошлом уже рассматривались модификации видеокарт от Sycom с жидкостными AIO системами охлаждения, теперь компания создала серию видеокарт Silent Master, в которой используется воздушное охлаждение на базе корпусных вентиляторов Noctua, сообщает GdM. Конструкция охлаждения включает эксклюзивные кожухи для вентиляторов производства Nagao Seisakusho, большой радиатор с медными тепловыми трубками и металлическая задняя панель.

GdM Sycom Silent Master RTX 4070. Источник: Sycom

В серию Sycom Silent Master вошли видеокарты GeForce RTX 4070 и 4060 Ti в вариантах на 8 и 16 ГБ. В случае с RTX 4070 используются два 120-мм вентилятора Noctua NF-A12x25 LS PWM со скоростью вращения до 1200 об/мин и уровнем шума до 12,1 дБА, а радиатор включает четыре тепловых трубки диаметром 8 мм. Размеры видеокарты 278×145×66 мм, в толщину она занимает 3,5 слота расширения.

GdM Sycom Silent Master RTX 4060 Ti. Источник: Sycom

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Исполнении Silent Master для RTX 4060 Ti 8 и 16 ГБ отличается наличием двух 90-мм вентиляторов Noctua NF-A9x14 PWM со скоростью вращения до 2200 об/мин и уровнем шума до 19,9 дБА, а также только тремя 6-мм тепловыми трубками в радиаторе. Размеры видеокарт 250×120×44 мм, при установке они займут 2,2 слота расширения. Спецификации всех моделей стандартные. Сообщается, что другие модели видеокарт в исполнении Silent Master могут быть изготовлены на заказ.

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Стоит отметить, что компания ASUS в партнёрстве с Noctua выпускает подобные видеокарты начиная с серии NVIDIA GeForce RTX 30. В новом поколении ASUS представила GeForce RTX 4080 Noctua Edition.