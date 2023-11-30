Видеокарта популярна у геймеров, но ей не помешало бы снижение цены.

Christian Wiediger, Unsplash

По слухам, NVIDIA не планирует снимать с производства GeForce RTX 3060, по крайней мере, в ближайшее время, хотя существовали предположения, что от карты откажутся в пользу более новой RTX 4060, сообщает Wccftech со ссылкой на ITHome. В числе причин подобного решения может быть большая популярность видеокарты среди геймеров, что подтверждает статистика Steam.

В ITHome подчёркивают странное позиционирование GeForce RTX 3060, видеокарта на китайском рынке стоит ненамного дешевле AMD Radeon RX 6750 GRE, а последняя может конкурировать в растеризации с куда более производительными моделями. Как полагают в Wccftech, компания NVIDIA может усилить конкуренцию с AMD и Intel в бюджетном сегменте, снизив цену на RTX 3060 до 2000 юаней в Китае или 200 долларов в США. Так видеокарта сможет отвлечь внимание от Intel Arc A750 и A770.

реклама

В начале октября появилась информация от инсайдеров о намерениях NVIDIA выпустить в следующем году 6-гиговый вариант GeForce RTX 3050. С тех пор история не получила продолжения, никаких дополнительных подробностей о подобной модели не появилось.