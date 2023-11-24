И цена ы рамках первых дней краудфандинга.

Неделей ранее компания One-Netbook представила на краудфандинговой платформе Indiegogo необычную внешнюю видеокарту OneXGPU со слотом для установки твердотельного накопителя. Решение позволит одновременно повысить графическую производительность и расширить хранилище небольших игровых устройств, таких как портативные консоли OneXPlayer от One-Netbook. Стала известна цена OneXGPU для первых участников краудфандинга — за первые 96 часов кампании устройство можно будет заказать за 599 долларов США, сообщает VideoCardz.

Как считают специалисты, это хорошая цена, учитывая характеристики устройства: AMD Radeon RX 7600M XT, наличие M.2 разъёма (PCIe Gen2), гибкие возможности подключения с USB4 и Oculink, приятный дизайн с подсветкой. Тем не менее, это ограниченное предложение, в розничной продаже цена обычно ощутимо выше и сколько OneXGPU будет стоить в дальнейшем неизвестно.

реклама

Стоит напомнить, AMD Radeon RX 7600M XT оснащён графическим процессором Navi 33 (RDNA 3) с 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6 с шириной шины 128 бит. Компания подтвердила, что видеокарта повышает частоту в игровом режиме до 2,3 ГГц и настроена на работу при TGP (Total Graphics Power) до 120 Вт — это максимальная настройка в соответствии со спецификациями AMD. Благодаря блоку питания мощностью 280 Вт проблем с питанием OneXGPU не должно возникнуть — мощности должно хватить на одновременную зарядку, повышение производительности графического процессора и работу встроенного хранилища.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Со ссылкой на производителя в VideoCardz отмечают, что текущая версия OneXGPU ещё требует доработок — это краудфандинговый продукт.