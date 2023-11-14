Если краудфандинговая кампания будет успешной.

Компания One-Netbook объявила о новом краудфандинговом проекте по созданию внешнего графического процессора OneXGPU для портативной игровой консоли OneXPlayer OneXFly, сообщает Wccftech. Среди других подобных решений OneXGPU отличается наличием слота M.2 для установки дополнительного твердотельного накопителя, что должно решить сразу две проблемы портативных консолей: ограниченную производительность графической подсистемы и сложности с расширением хранилища. Тем не менее, подробностей о том, как всё это будет работать вместе, пока немного.

Внутри OneXGPU будет трудиться Radeon RX 7600M XT, видеокарту можно считать ноутбучным аналогом настольной RX 7600. Она предлагает практически те же спецификации, но при меньшем энергопотреблении в диапазоне 75…120 Вт и меньшей пиковой частоте около 2,6 ГГц. В основе видеокарты графический процессор Navi 33 — 32 вычислительных блока и 2048 потоковых процессоров. Подсистема памяти представлена 8 ГБ 128-битной GDDR6. Для охлаждения компания планирует использовать систему с испарительной камерой.

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Устройство оснащено универсальным набором видеовыходов, включая два HDMI и два DisplayPort. Также на корпусе присутствует четыре USB Type-A, один Type-C и LAN порт. Для подключения видеокарты к консоли используется порт Oculink 63 Гбит/с, при подключении через USB4 пропускная способность будет ограничена до 40 Гбит/с. Разъём M.2 поддерживает интерфейс PCIe 2.0, но в большинстве случаев для современных игр этого должно быть достаточно.





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Стоит отметить приятный дизайн OneXGPU с изогнутыми краями и RGB подсветкой, проходящей вдоль них. В настоящее время OneXGPU размещён на краудфандинговой платформе Indiegogo, цены не уточняются.