Серия является обновлением текущей линейки Phoenix.

Недавно неизвестный процессор от AMD отметился в Geekbench, по заверениям инсайдеров, это была новая модель для ноутбуков из серии процессоров Ryzen 8040 и семейства с предполагаемым внутренним названием Hawk Point. Но рано радоваться, это ещё не Zen 5, ожидается, что Hawk Point станет обновлённой версией процессоров Phoenix и будет основан на всё тех же архитектурах ядер Zen 4 и Zen 4c. Тем не менее, первый тест показал заметный прирост производительности относительно аналога текущего поколения.

Список потенциальных процессоров серии Ryzen 8040 накануне был опубликован Twitter (заблокирован в РФ) блогером @harukaze5179, сообщает VideoCardz. Если верить информации, новая серия продолжит использовать те же сокеты FP8, FP7 и FP7 R2, что и текущая линейка Phoenix.

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Список также предполагает, что AMD снова разделит 45-ваттные процессоры на H- и HS-серии с региональной привязкой, так в 7000 серии модели H представлены только на китайском рынке. Вероятно, кодовыми названиями процессоров в серии Ryzen 8040 будут Phoenix3 и Phoenix4. По слухам, AMD планирует представить Ryzen 8040 во время выставки CES 2024, а более производительную линейку на базе Zen 5 позже.