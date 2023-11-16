Презентацию первых процессоров 8000 серии ждут на CES 2024 в январе.

В базе данных Geekbench впервые появился результат процессора AMD с кодом OPN 100-000001319-50_Y, сообщает Wccftech. Интересен результат тем, что, судя по данным инсайдеров, перед нами новый процессор AMD для ноутбуков из следующей серии под кодовым названием Hawk Point — Ryzen 9 8940HS. Начиная с конфигурации, процессор является 8-ядерным и 16-поточным, работает на базовой частоте 4,0 ГГц с повышением до 5,2 ГГц. Инсайдеры предсказывали, что Hawk Point станет обновлением Phoenix без значительных изменений, тем не менее, всё равно удивительно, что относительно аналогичной модели текущего поколения 7940HS спецификации вообще не изменились: то же количество ядер, те же частоты, тот же объём кэш-памяти — 8 МБ 2-го и 16 МБ 3-го уровня.

Что касается результатов, в одноядерных тестах Geekbench 6 процессор набрал 2596 баллов, в многоядерных — 13258 баллов. При этом система оснащалась 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, был установлен сбалансированный план электропитания. По оценке Wccftech, несмотря на идентичные спецификации, результаты AMD Ryzen 9 8940HS оказались выше, тех, что демонстрирует 7940HS — на 4% и 12% соответственно.

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Как ожидается, представят первые ноутбучные процессоры AMD Ryzen серии 8000 в рамках CES 2024. Вместе с ними компания должна представить и другие продукты, на настольной платформе AM5 ожидают первые APU, по слухам, они тоже войдут в серию 8000.