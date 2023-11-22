Кроме Core i3 уже замечены и Core i5.

Intel ещё не назвала дату выхода заблокированных процессоров Core 14-го поколения для настольных ПК, более того, не было даже анонса, однако подобные модели стали наполнять китайские торговые площадки, сообщают VideoCardz и ComputerBase. Кроме недавно замеченного на площадке Goofish процессора Core i3-14100 список находок пополнили Core i5-14400F, 14500 и даже маломощный вариант 14500T, базовый TDP которого должен быть настроен на 35 Вт.

На первый взгляд процессоры выглядят как обычные экземпляры для розничной продажи, но специалисты объясняют, что это может быть не так. Процессоры сотнями рассылаются различным компаниям для предварительной оценки перед стартом продаж и это могут быть всё ещё квалификационные образцы, но очень похожие на розничные. Скорее всего, на торговые площадки попали подобные образцы. Что интересно, поскольку Core 14-го поколения это всего лишь обновление предыдущей линейки без значимых архитектурных изменений, существующие платы LGA 1700 уже должны поддерживать новые процессоры с самыми свежими версиями BIOS.

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На сегодняшний день официально неизвестно не только, когда выйдут оставшиеся процессоры Core 14-го поколения для настольных ПК, но и когда появятся обновлённые мобильные модели. В последнем случае есть вероятность презентации 14 декабря вместе с мобильными Core и Core Ultra 1-го поколения, что касается настольных моделей, как вариант, они могут быть представлены на CES 2024.