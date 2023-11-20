По-прежнему 4 ядра и 8 потоков.

Jeremy Bezanger, Unsplash

На данный момент Intel представила в настольной серии процессоров Core 14-го поколения только разблокированные для разгона модели Core i5, i7, i9 с индексами K и KF. Официально сроки появления заблокированных 35…65-ваттных процессоров неизвестны, специалисты ожидают презентацию в начале следующего года, хотя компания может провести её и раньше, например, в декабре.

Список всех процессоров нового поколения ранее был раскрыт благодаря нескольким утечкам, самой младшей моделью Core является 4-ядерный 8-поточный Core i3-14100 — его квалификационный образец заметили в продаже на китайской платформе Goofish, сообщает VideoCardz.

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Продаваемый образец имеет код S-SPEC SRN26, наименование модели нанесено на крышку. Продают квалификационный образец за 850 юаней (примерно 118 долларов США). Насколько хорошо он работает непонятно, говорится о базовой частоте 3,5 ГГц без повышения.

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Производители материнских плат уже выпустили обновлённые BIOS для поддержки процессоров нового поколения, возможно, вскорости появятся тесты подобных образцов, но вряд ли они будут чем-то интересны, новое семейство является просто обновлением (Refresh) предыдущего с повышением частот, за исключением моделей Core i7-14700(K, KF), которые стали 20-ядерными.