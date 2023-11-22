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Moleculo
Поддержка потребительских видеокарт в AMD ROCm теперь распространяется и на Radeon RX 7900 XT
Ранее поддержка была добавлена для RX 7900 XTX.

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Для усиления конкуренции AMD должна быть заинтересована в том, чтобы её потребительские игровые видеокарты можно было использовать для разработки программного обеспечения в области машинного обучения. В компании работают над этим, правда прогресс идёт не так быстро, как хотелось бы, отмечают в VideoCardz и Phoronix. AMD продвигает собственную программную платформу с открытым исходным кодом под названием ROCm, которая позволяет задействовать графические процессоры видеокарт компании в ускорении вычислений. В новом обновлении под номером 5.7 появилась поддержка Radeon RX 7900 XT с 20 ГБ памяти и 168 блоками для ускорения ИИ алгоритмов

Источник: AMD

Теперь Radeon RX 7900 XT может быть использована в PyTorch — популярном фреймворке с открытым исходным кодом, предназначенном для обучения нейронных сетей. Для ускорения вычислений PyTorch использует выделенные AI ядра в современных графических процессорах, в случае с архитектурой AMD RDNA3 это AI Accelerators. Видеокарта основана том же графическом процессоре Navi 31, что и RX 7900 XTX, поддержка которой появилась ранее, но в версии для RX 7900 XT включено меньше функциональных блоков.

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О возможной поддержке других видеокарт на базе архитектур RDNA3 и RDNA2 компания AMD ничего не сообщает. Как отмечает Phoronix, поддержка видеокарт в ROCm по-прежнему весьма ограничена в сравнении с тем, что предлагают NVIDIA и Intel в этой области для своих видеокарт.

Источники
VideoCardz и Phoronix
AMD
#amd #видеокарты #amd rocm
Источник: videocardz.com
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