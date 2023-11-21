Новая информация с китайских форумов Board Channels.

В конце прошлой недели на китайском форуме Board Channels появилась инсайдерская информация об остановке производства видеокарт GeForce RTX 4080 и 4070 Ti, а также о быстром сокращении запасов этих моделей перед выходом их SUPER модификаций. Информации о судьбе базовой версии RTX 4070 не было, хотя RTX 4070 SUPER тоже планируется, если верить слухам. Накануне информация по этому поводу всё же появилась на Board Channels, как сообщает VideoCardz, производство RTX 4070 сворачивать не планируют, базовая версия и SUPER будут сосуществовать на рынке долгое время.

Причина такого решения становится понятна, если взглянуть на прогнозы в отношении характеристик новых моделей. В то время как RTX 4080 SUPER и 4070 Ti SUPER являются сравнительно небольшим обновлением с прежним объёмом памяти и на 5…10% большим количеством CUDA ядер, улучшения в RTX 4070 SUPER куда более значительные — с 22-процентным приростом CUDA-ядер эта модель будет иметь отношение к более высокому классу, по сравнению с базовой версией.

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О каких-либо планах по корректировке цен на существующие модели неизвестно, но специалисты не теряют надежды. Также неизвестны точные цены новых ускорителей, график их вывода на рынок. По неофициальной информации, представят видеокарты SUPER во время выставки CES 2024 в начале января следующего года.