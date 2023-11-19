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Moleculo
От запасов RTX 4080/4070Ti быстро избавятся до выхода RTX 40 SUPER — поставки в 4 квартале сократили
Похоже, первоначальным предположениям о снижении цен на стандартные модели с выходом SUPER, не суждено сбыться.

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Ранее на неделе появились сообщения об остановке производства видеокарт GeForce RTX 4080 и 4070 Ti, новость появилась в продолжение слухов о подготовке NVIDIA новых моделей SUPER для игровой серии текущего поколения. На момент публикации говорилось, что компания уже могла остановить производство. Возможно, так и есть, поскольку на китайском форуме Board Channels, который был источником первоначальных сообщений, теперь обсуждают стремительно сокращающиеся запасы перечисленных выше видеокарт, передаёт ресурс VideoCardz.

Согласно VideoCardz, на просторах Board Channels обсуждают информацию, полученную из источников среди партнёров NVIDIA. Поставки GeForce RTX 4080 и 4070 Ti в четвёртом квартале были ограничены, запасы невелики, быстро сокращаются и в ближайшее время будут исчерпаны — партнёры NVIDIA ожидают модели SUPER в качестве замены. Снятие с производства базовой RTX 4070 не обсуждается, хотя инсайдеры сообщают о подготовке RTX 4070 SUPER.

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Первоначальным предположениям о снижении цен на стандартные модели, судя по всему, не суждено сбыться, производство GeForce RTX 4080 и 4070 Ti останавливается, а новые модели вряд ли будут дешевле. Хотя RTX 4080 SUPER называют самым незначительным обновлением из трёх новых моделей, в Китае она может стоить значительно дороже рекомендованной цены, какой бы она не была. Всё дело в новых экспортных ограничениях США, из-за которых RTX 4090 больше не поставляется в Китай и целый ряд других стран.

Источники
VideoCardz
Board Channels
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4080 #geforce rtx 4070 ti #geforce rtx 40 super
Источник: videocardz.com
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