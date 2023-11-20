Прирост производительности в несколько раз. Другие видеокарты Intel тоже выиграют от обновления.

Видеокарты Intel Arc серии A продолжают становиться лучше за счёт обновлений программного обеспечения, не только в играх, но и в других задачах, включая генерацию изображений с помощью нейросетей. Так производительность флагманской Arc A770 при работе с моделью Stable Diffusion версии 1.5 за последнее время увеличилась в 2,7 раза. Это заслуга не только Intel, но и Microsoft, которая выпустила открытый инструмент Olive для оптимизации моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на статью в сообществе Intel.

Как объясняют специалисты, Microsoft Olive берёт на себя задачу оптимизации моделей ИИ под различное оборудование. Оптимизация модели Stable Diffusion под видеокарты Intel увеличила производительность Arc A770 в 2 раза на драйвере 31.0.101.4900, где ещё не были реализованы все оптимизации. Новый драйвер Intel версии 4920 улучшает производительность на 36% сверх этого, в конечном итоге производительность увеличивается в 2,7 раза за счёт оптимизации модели с помощью Olive и оптимизации драйвера Intel, а конкретнее реализации метакоманды Multi-Head Attention (MHA).

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Графические процессоры Intel Xe-HPG (Alchemist) оснащены ядрами Xe Matrix Extensions (XMX), которые могут ускорять рабочие нагрузки ИИ, такие как Stable Diffusion.