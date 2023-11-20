Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Stable Diffusion стал быстрее на Intel Arc A770 благодаря Microsoft Olive и новому драйверу
Прирост производительности в несколько раз. Другие видеокарты Intel тоже выиграют от обновления.

реклама

Видеокарты Intel Arc серии A продолжают становиться лучше за счёт обновлений программного обеспечения, не только в играх, но и в других задачах, включая генерацию изображений с помощью нейросетей. Так производительность флагманской Arc A770 при работе с моделью Stable Diffusion версии 1.5 за последнее время увеличилась в 2,7 раза. Это заслуга не только Intel, но и Microsoft, которая выпустила открытый инструмент Olive для оптимизации моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на статью в сообществе Intel.

Источник: Intel Community

Как объясняют специалисты, Microsoft Olive берёт на себя задачу оптимизации моделей ИИ под различное оборудование. Оптимизация модели Stable Diffusion под видеокарты Intel увеличила производительность Arc A770 в 2 раза на драйвере 31.0.101.4900, где ещё не были реализованы все оптимизации. Новый драйвер Intel версии 4920 улучшает производительность на 36% сверх этого, в конечном итоге производительность увеличивается в 2,7 раза за счёт оптимизации модели с помощью Olive и оптимизации драйвера Intel, а конкретнее реализации метакоманды Multi-Head Attention (MHA).

реклама

Графические процессоры Intel Xe-HPG (Alchemist) оснащены ядрами Xe Matrix Extensions (XMX), которые могут ускорять рабочие нагрузки ИИ, такие как Stable Diffusion.

Источники
Tom's Hardware
Intel Community
#видеокарты #intel arc alchemist #stable diffusion
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Партнеры Nvidia активно избавляются от карт RTX 4080 и RTX 4070Ti до запуска RTX 40 SUPER
RTX 5090 может появиться в продаже в 2025 году и будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
18
Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
7
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
28
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
5
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Переключение одного параметра увеличивает время автономной работы iPhone
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
1
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
18
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2
Встроенный в WhatsApp чат-бот с ИИ становится доступным для большего числа пользователей
+
Diablo 4: Всю следующую неделю Blizzard будет увеличивать количество опыта и золота
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
117
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
12
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1

Сейчас обсуждают

Анна Невская
17:59
автор видел хотяб видео, на которое он дал ссылку? видил ли он на этом видео 15 кумулятивных струй? нет. там такого нету. на видосе классическая кассетная бомба, накрывающая большую площадь 5 сотнями ...
Россия на СВО массово применила кассетные бомбы РБК-500 – их падение похоже на метеоритный дождь
Yilec
17:56
Агония "гегемона" 🤡
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
миша беляк
17:51
Но надо учесть, что противник ставит железные макеты гаубиц и др. тяжелого оружия.
Военкоры: большинство гаубиц M777 ВСУ были поражены «Ланцетами»
Евгений Будин
17:50
Спасибо, друг
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Анна Невская
17:49
до искандера не дотягивают. там 500км и 7 скоростей звука
Lockheed Martin заявила об успешном пуске гиперзвуковой ракеты PrSM из установки HIMARS
Александр Балакирев
17:48
Как же смешно читать такие новости. То есть на Линуксе сделан андроид, а Вы через 15 лет пишите о каких-то прорывах! Вам самим не смешно? Если все это работало на телефоне ещё в 2010 году?
Глюкозу в крови теперь можно измерять с помощью магнитного поля
Евгений Будин
17:47
Выпей йаду, олигофрен
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
_KVV
17:45
"Свободный рынок" говорили они...
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
Владимир Кукушкин
17:45
Продались эти "братья"- лижут задницы бриттам так что пыль столбом!
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
миша беляк
17:45
Это все «Бла-бла-бла».
Зампостпреда России при ООН: США собираются бросить Украину «под автобус»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем