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Moleculo
NVIDIA могла прекратить массовое производство RTX 4080 и 4070Ti, сосредоточившись на SUPER вариантах
Слухи об этом доносятся с китайских форумов.

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Вот уже на протяжении нескольких месяцев инсайдеры говорят о скором выходе видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, по последним прогнозам, рассказать о трёх новинках должны во время выставки CES 2024, а выпустить — до конца января. Были слухи и о прекращении производства нескольких оригинальных моделей, об этом заговорили и на китайском форуме Board Channels, сообщает VideoCardz. Появилась информация, что NVIDIA прекращает массовое производство видеокарт RTX 4070 Ti и RTX 4080 в этом квартале, сосредоточившись на новых SUPER вариантах этих моделей.

Однако специалисты VideoCardz отмечают, что NVIDIA прекращает массовое производство карт только для того, чтобы возобновить его позже, в зависимости от потребностей рынка. Иными словами, RTX 4070 Ti и RTX 4080 не будут списаны со счетов окончательно, просто большая часть мощностей будет направлена на производство SUPER вариантов, если допускать, что информация с Board Channels вообще достоверна. Ограничение запасов уже вступило в силу, и начиная с этого квартала эти видеокарты больше не будут доступны.

Источники
VideoCardz
Board Channels
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 40 super
Источник: videocardz.com
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NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
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