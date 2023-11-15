Но прогнозы о ширине шины памяти меняются.

На днях NVIDIA анонсировала ускорители вычислений Blackwell, они появятся в 2024 году и, как ожидается, будут значительно быстрее существующих решений при работе с большими языковыми моделями. По слухам, в основе игровых видеокарт GeForce RTX следующего поколения тоже будет использоваться вариант архитектуры Blackwell, но игровые варианты ожидаются позже, в 2025 году или, по крайней мере, не ранее конца 2024 года.

По прогнозам инсайдеров, флагманы GeForce RTX 50 могут получить память GDDR7, что должно привести к значительному росту пропускной способности. Вероятно, компания готовится к серьёзным переменам или сама готовит их для игровой индустрии, стимулируя внедрение искусственного интеллекта в игры и игровую графику.

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Как сообщает Wccftech, хорошо известный Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @kopite7kimi в очередной раз намекает, что GDDR7 найдётся применение в новой линейке игровых видеокарт GeForce RTX. Также ресурс указывает на аналогичную информацию от YouTube блогера и инсайдера RedGamingTech, но, честно говоря, его прогнозы не всегда точны.

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Если ориентироваться на планы Micron, в 2024 году компания намеревается выпустить чипы GDDR7 с пропускной способностью на контакт 32 Гбит/с. Это позволит при 384-битной шине памяти достичь общей пропускной способности около 1,5 ТБ/с — на 50% больше того, что предлагает RTX 4090. Если флагман следующей линейки получит ещё большую шину, то, соответственно, и ПСП увеличится ещё больше, но пока определённости по этому вопросу нет, если ранее инсайдеры приписывали флагману 512-битную шину, то теперь снова 384-битную.