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Moleculo
Micron планирует выпустить GDDR7 в 2024 году и к 2026 году повысить её скорость с 32 до 36 Гбит/с
Расти будет не только скорость но и плотность чипов.

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Jeremy Zero, Unsplash

Micron представила план выпуска новой памяти для графических ускорителей, который охватывает промежуток времени до 2028 года и такие технологии памяти, как GDDR7 и HBM4E, сообщают TweakTown и AnandTech. На сегодняшний день у Micron есть память GDDR6X, скорость которой постепенно выросла с 21 до 24 Гбит/с. Но в 2024 году мы увидим совершенно новую GDDR7 с гораздо более высокой пропускной способностью на контакт 32 Гбит/с. Сначала компания планирует выпускать чипы плотностью от 16 до 24 Гбит, далее, в 2026 году, и плотность и скорость чипов планируется увеличить.

Источник: AnandTech и Micron

По слухам, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 серии могут оснастить GDDR7 памятью. Каких-либо надёжных подтверждений этого пока нет, новую серию не ждут ранее 2025 года. Но если верить первоначальным прогнозам, пропускная способность памяти новых видеокарт может значительно возрасти, не только за счёт перехода на GDDR7, но и за счёт увеличения ширины шины памяти. В текущих реалиях повсеместного использования ИИ это звучит вполне правдоподобно.

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Micron также представит свою память HBM3E, ориентированную на искусственный интеллект и центры обработки данных, в стеках 8-High в 2024 году, HBM3E в стеках 12-High появится где-то в конце 2024 года, начале 2025 года, далее компания выпустит в 2026 году HBM4 в стеках 12- и 16-High, а к 2028 году появится HBM4E — её пропускная способность превысит 2 ТБ/с.

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Также Micron представила модули DDR5 RDIMM ёмкостью 128 ГБ, использующие технологию 1β и способные работать со скоростью до 8000 МТ/с. Их массовое производство запланировано на 2024 год. Решения RDIMM, MCRDIMM и CXL находятся в разработке и предложат в будущем ещё большую ёмкость.

Источники
TweakTown
AnandTech
Micron
#micron #видеопамять #gddr7
Источник: anandtech.com
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