Досадная ошибка в названии аниме сериала допущена на одном из компонентов платы.

Летом компания ASUS представила новую тематическую линейку компьютерных комплектующих и периферии, посвящённую одному из героев японского аниме сериала «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion) — роботу Eva-02 и его пилоту. Все продукты в серии выглядят очень эффектно, в частности, благодаря ярко-красной цветовой схеме Eva-02. Но не обошлось без досадной ошибки, надпись на радиаторе подсистемы питания материнской платы ROG Maximus Z790 Hero Eva-02 Edition содержит ошибку: Evangenlion вместо Evangelion. По информации VideoCardz, ошибка присутствует на всех выпущенных моделях, гонконгское издание HKEPC отметило в своём Twitter (заблокирован в РФ) @hkepcmedia, что ASUS на данный момент проводит расследование в отношении этой ошибки.

На момент написания ошибка присутствует и на официальных изображениях. Источник: ASUS

Похоже, радиатор материнской платы ROG Maximus Z790 Hero Eva-02 Edition — единственный компонент, где допущена ошибка. На радиаторе охлаждения твердотельных накопителей название указано правильно. После сборки системы надпись на радиаторе может закрыть вытяжной вентилятор на задней панели корпуса или теплообменник односекционной системы жидкостного охлаждения, но, вероятно, ASUS предложит покупателям решение проблемы после проведения расследования. На других продуктах линейки каких-либо ошибок в названии сериала пока не заметили.