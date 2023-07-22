Включая видеокарту ROG STRIX RTX 4090 EVA-02.

Компания ASUS представила новое поколение компьютерных комплектующих, выполненных в стилистике роботов из популярного японского «меха» аниме сериала Evangilion. Если оформление прошлой серии было посвящено роботу EVA-01 и выполнено в соответствующей ему преимущественно фиолетовой раскраске, то для нового поколения за основу взяли расцветку EVA-02, в которой основой является красный цвет.

Видеокарта и материнская плата из новой серии. Источник: ASUS

Как сообщает VideoCardz, в новой серии представлены версии EVA-02 видеокарты ROG STRIX RTX 4090, материнской платы ROG Maximus Z790 Hero, системы охлаждения ROY RYUJIN III, корпуса ROG Hyperion, блока питания ROG Thor 1000W Platinum II, фирменной игровой мыши, набора кейкапов для клавиатуры, коврика, кронштейн для видеокарты, а также других аксессуаров и комплектующих — все в ярко-красной расцветке. На момент написания сравнить серии можно на специальных, посвящённых им микро-сайтах: EVA-01 и EVA-02.