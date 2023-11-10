В компании будут ждать удобного момента и скачка технологий.

Edgar Almeida, Unsplash

Накануне был неожиданно представлен обновлённый Steam Deck с 90-герцовым OLED экраном, более ёмкой батареей и множеством других улучшений. OLED дисплей был желанным обновлением многих поклонников портативного компьютера Valve, но инженеры компании не спешили радовать пользователей, отмечая, что это потребует дополнительных изменений в компонентной базе. Тем не менее, компания пошла на этот шаг. Может быть, есть изменения и в планах на следующее поколение консолей Steam Deck? Похоже, что нет, совершенно новые устройства стоит ожидать не ранее чем через 2…3 года, снова подтвердил разработчик Steam Deck Лоуренс Янг в интервью Bloomberg, сообщает VideoCardz.

Также на вопрос о выпуске Steam Deck 2 журналистам издания IGN ответил разработчик Valve Джей Шоу (Jay Shaw): «…Это займет некоторое время. Я думаю, это будет ещё не скоро. У нас нет какой-то определенной даты…». В Valve не заинтересованы в ежегодном графике выпуска новых устройств и будут ждать подходящего момента, когда технологии сделают значительный скачок вперёд: «Я думаю, мы будем ждать, пока не появятся технологии, которые покажутся нам интересными, и пока команда не захочет совершить этот скачок», — сказал Шоу. Также специалист отметил, что в компании очень довольны обновлённой версией, разработчики достигли поставленных целей.

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Valve уверенно чувствует себя на рынке, несмотря на появление более производительных устройств конкурентов, в частности, за счёт прямого диалога с разработчиками игр, что позволяет сделать игровой процесс на Steam Deck наиболее оптимальным. Уже более 4000 игр из библиотеки Steam получили статус «Полностью совместимо» Deck Verified и их число продолжает расти.