Впервые она была представлена с процессорами Comet Lake 10-го поколения

Intel впервые представила технологию охлаждения Cryo Cooling с выпуском процессоров Comet Lake 10-го поколения. Cryo Cooling — это целая экосистема, состоящая из низко- и высоко-уровневого программного обеспечения, а также оборудования потребительского класса для охлаждения процессоров до низких температур за счёт применения термоэлектрических элементов.

Технология была рассчитана на постоянное использование, позволяя выжать максимум из флагманских процессоров, которые от поколения к поколению потребляли всё больше энергии и выделяли всё больше тепла при работе на пиковых частотах. Примерами систем Cryo Cooling являются необслуживаемая система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero и водоблок EKWB EK-QuantumX Delta TEC со встроенными элементами Пельтье. Интересная идея, но, к сожалению, Intel прекратила работу над технологией Cryo Cooling с 1 июля, сообщает Tom’s Hardware.

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Технология Cryo Cooling так и не стала популярной. Вероятно, подобные системы все-таки слишком сложные для обычных потребителей, кроме того, термоэлектрические модули потребляют дополнительную энергию. Intel продолжит выпускать обновления и устранять проблемы в программном обеспечении Cryo Cooling до 31 декабря 2023 года, технология не будет поддерживать новейшие процессоры Raptor Lake Refresh 14-го поколения, объясняют специалисты.