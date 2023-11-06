20-ядерный Core i7-14700HX один из представителей линейки Raptor Lake-HX Refresh.

В ближайшие месяцы Intel должна представить много новых процессоров. Компания уже выпустила настольные Core 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh с разблокированным множителем. Далее, как ожидается, представят мобильные версии этих высококлассных чипов — процессоры HX. Например, недавно в Сети отметился Core i7-14700HX, который, как и настольный 14700K, получил 20-ядерную конфигурацию 8P+12E. Официально Intel ещё не назвала дату выхода мобильных Raptor Lake-HX Refresh и заблокированных 65-ваттных настольных моделей -S, но на одном из недавних мероприятий в Азии представители компании подтвердили их подготовку, сообщает VideoCardz, ссылаясь на снимок с мероприятия, опубликованный Twitter (заблокирован в РФ) блогером и инсайдером @wnxod.

Опубликованный VideoCardz перевод информации со слайда гласит: «В ближайшее время ожидается больше 65 Вт процессоров S и модели HX». Кроме того, утверждается, что Intel в очередной раз готовит для азиатского рынка несколько эксклюзивных процессоров, в прошлом поколении это были модели Core i5-13490F и Core i7-13790F, основанные на кристаллах от более старших моделей и предлагающее больше кэш-памяти большие частоты, по сравнению с обычными эталонными версиями этих процессоров. Что известно официально, так это планы представить мобильные процессоры Core Ultra 1-го поколения Meteor Lake 14-декабря.