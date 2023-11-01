Процессор значительно быстрее 13700HX.

Первый тест Intel Core i7-14700HX появился в Сети, процессор показал многообещающие результаты, сообщает Wccftech. Отчёт в базе данных Geekbench подтверждает, как и настольный Core i7-14700K, мобильный вариант 14700HX будет 20-ядерным с конфигурацией 8P+12E. Только за счёт прибавки четырёх дополнительных эффективных ядер можно рассчитывать на значительное увеличение многопоточной производительности относительно 16-ядерного (8P+8E) предшественника Core i7-13700HX, однако новинка семейства Raptor Lake-HX Refresh прибавила и в тактовых частотах. При базовой частоте 2,3 ГГц процессор разгонялся во время тестов Geekbench до 5,5 ГГц — это на 400…500 МГц больше, чем у предшественника. Такое повышение частот должно укладываться максимальную турбо-мощность 157 Вт, базовый показатель мобильных процессоров HX — 55 Вт. Кроме того, включение дополнительного кластера E-ядер увеличило общий кэш до 33 МБ.

Intel Core i7-14700HX в тестах Geekbench 6 набрал 2921 балл в однопотоке и 17475 баллов в многопотоке, тестовой платформой выступал ноутбук ACER Nitro AN17-72 с 32 ГБ памяти DDR5. По подсчётам Wccftech, эти результаты на 10% и 20% выше средних результатов Core i7-13700HX, которые в большинстве случаев лежат в диапазоне около 2650…2700 баллов в одноядерных и 14500…15000 баллов в многоядерных тестах.

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Специалисты ожидают, что ноутбуки на базе новых процессоров дебютируют на выставке CES 2024, когда Intel представит Raptor Lake-HX Refresh, неизвестно. Официально компания объявила только о дате выпуска Meteor Lake.