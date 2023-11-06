Изменения есть в радиаторе, вентиляторе и других компонентах.

Tamara Bitter, Unsplash

Компания Sony недавно представила новую, более компактную версию игровой консоли PlayStation 5, которая в Сети неофициально именуется Slim. Это уже не первая модификация, но в отличие от предыдущих она изменилась не только внутренне, но и внешне, а также предлагает новые возможности, такие как съёмный дисковод и встроенный твердотельный накопитель большего объёма.

От версии к версии менялось внутреннее устройство консоли, в частности, система охлаждения, стали устанавливать новый чип, который производится по 6-, а не 7-нм техпроцессу. Радиатор системы охлаждения со временем становился меньше, но на температурном режиме это практически не сказывалось. Ожидаемо, в новой версии PlayStation 5 со съёмным дисководом внутреннее устройство и система охлаждения снова поменялись, на днях YouTube блогеры Dave2D и LinusTechTips опубликовали подробные видеоролики с разборкой, сообщает VideoCardz.

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Изменения в прошлых версиях Sony PlayStation 5 были подробно показаны в видео YouTube блогера Austin Evans. Новая консоль получила систему охлаждения с меньшей теплосъёмной пластиной в основании, но с большим количеством тепловых трубок — 5 вместо 4. Изменилась конфигурация радиатора, секции которого вплотную приблизили к вентилятору, последний тоже обновили — он получил больше лопастей, теперь их 19, а было 17.





В LinusTechTips замерили шум и энергопотребление новой PlayStation 5, в целом изменений практически нет. Оригинальные и новая версии создают примерно одинаковый уровень шума, новинка на десятые доли тише, однако есть значительное изменение в распределении шума: в новой версии он больше заметен с правой стороны (если смотреть на консоль спереди), где расположен дисковод. Энергопотребление новой версии в простое оказалось на пару ватт больше, а под нагрузкой на те же пару ватт меньше. Также специалисты подтвердили, что в новой версии PlayStation 5 использует 6-нм чип, который появился в модификации CFI-1200. На снимке тепловизора после 8-часового стресс тестирования Dave2D температура «толстой» и «тонкой» версии PlayStation 5 отличается на 1…2°C не в пользу новой версии, но она чуть тише.

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За рубежом продажи компактной PlayStation 5 начнутся в этом месяце.