Про поддержку новых игр в нём не говорится, но исправлена проблема в Counter Strike 2.

Zii Miller, Unsplash

Новые Windows драйверы для видеокарт AMD Polaris и Vega не выходили на протяжении нескольких месяцев, поддержка этих семейств недавно была прекращена в Vulkan драйвере AMDVLK для Linux, что заставило владельцев задуматься о близости окончания официальной поддержки. Похоже, Polaris и Vega пока ещё рано списывать со счетов, AMD всё-таки выпустила новый драйвер 21.11.1 и для них, но несмотря на ту же нумерацию, что и у основного выпуска, это совершенно другой драйвер, сообщает VideoCardz.

В примечаниях к драйверу AMD Software: Adrenalin версии 23.11.1 для Polaris и Vega не упоминается каких-либо оптимизаций для новых игр, а список исправлений отличается от того, что приведён в основном выпуске. Хотя основной номер выпуска совпадает, номера самих драйверов разные: 23.20.23.01 для видеокарт RDNA и 23.19.05.01 — для Polaris и Vega. Остаётся надеяться, что AMD расскажет о своих планах по поддержке указанных семейств и внесёт больше ясности в график выпуска новых драйверов.

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В новом драйвере устранили периодические кратковременные артефакты и искажения в Counter Strike 2 с API Vulkan на некоторых видеокартах AMD, таких как Radeon RX 580; невозможность выбора сводной таблицы в ACCA Software Edificius Architectural Design на видеокарте Radeon VII и других.